渣男同時偷吃8女還標示紀念日？ 嫩妹正宮用這招報復

2019-04-25 17:11 聯合新聞網 綜合報導



年輕正妹意外發現男朋友在背地裡偷吃，竟同時劈腿8名女子，還幫每位「女友」加註紀念日。正宮女友直接拿手機沖水報復。圖／翻攝自@hnchan53推特 分享 facebook

談戀愛時總希望對方眼裡只有自己一人。日本有一名年輕的正妹意外發現男朋友在背地裡偷吃，而且竟同時劈腿8名女子，為避免混淆女方身分，還特地幫每位「女友」加註紀念日。沒想到，憤怒的正宮女友精心策劃的復仇方式卻引發網友正反意見論戰。

這名女網友HANA在推特PO文表示，她與目前的男友已交往長達2年，雖然感情不像起初那麼濃烈，但兩人始終維持良好的情侶關係。近日在她翻看男友手機的LINE對話紀錄時，竟發現他同時與其他8名女子交往，甚至還在每位女友的名字後方嵌入紀念日日期，避免搞錯對象的烏龍。

得知真相的HANA感到相當痛心，因為男友並不是為尋求新鮮感，或是肉體出軌，而是認真地在和多名女性談戀愛。她坦言「這已經不是普通的劈腿級數，他的女友多到無法全部po出來」。後來，她翻拍部分的對話內容上傳推特，網友一度擔心她會做出傻事。

不過，痛徹心扉的HANA並沒有藉傷害自己來消愁。她趁男友睡覺的空檔，把對方的手機放在手龍頭下沖洗，還拿杯子砸碎手機螢幕，讓手機壞到無法再修復。事後，她才冷靜地喚醒男友，並將手機還給他。

HANA將懲罰過程上傳推特後，引發網友正反評論，有網友力挺HANA「要好好教訓男友別縱容」、「這樣做才大快人心」，但也有網友為她的舉動擔憂「破壞他人物品，恐會吃上官司」。