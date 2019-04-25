訂婚了！普林斯頓大學師生戀 25歲要嫁71歲

2019-04-25 20:56 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



25歲的普林斯頓大學高材生普拉特與71歲教授訂婚，引起廣泛討論。(普林斯頓大學) 分享 facebook

美國普林斯頓大學畢業生致答詞的學生代表、今年25歲的卡麥隆．普拉特(Cameron Platt)，日前在臉書上興奮宣布自己「訂婚了！」。這則貼文頓時引發熱議，因為它不但詳述了普拉特如何對未婚夫傾心，最叫人拍案叫奇的是，這對愛侶年齡差距將近半百，男方是前普林斯頓大學英文系教授李．克拉克．米契爾(Lee Clark Mitchell)，現年71歲。

她被他的「機智敏銳熱情」折服

剛剛完成牛津大學碩士學位的普拉特是羅茲學者(Rhodes Scholar)；在貼文中，她細述自己五年前在普大首度見到米契爾，就為對方的「機智、敏銳、熱情」折服；但兩人直到半年前才開始第一次約會，而且是由女方主動開口邀約。

這則貼文引來紐約郵報報導，指米契爾的前妻是全球最受人推崇的音樂學家嘉露蓮．阿巴特(Carolyn Abbate)，兩人育有二子，現年分別是21歲和26歲。

大二英文課 找到了人生導師

普拉特的臉書長文，附上她戴著鑽石戒指的照片，款款述了自己2013年大學二年級時，去上米契爾的英文講座。聽了米契爾的課，普拉特徹底改變了她的思維方式；但她在普大畢業前，一直視米契爾為自己心儀的導師。她自普大畢業後，在牛津大學兩年期間，她發現自己仍對米契爾念念不忘；最後在朋友的鼓勵下，她決定採取主動攻勢，去年9月邀米契爾出來見面 。

普拉特寫道，他們的第一次約會是到曼哈頓的大都會博物館，兩人就像「害羞的青少年一樣」漫無目的地穿過博物館，「熱切又充滿試探，不確定該如何測試彼此的界限」。

博物館首度約會 終於突破界限

普拉特說，米契爾當天幾乎都在試圖搞清楚這是不是一場「約會」，最後，出乎意料地，他們終於突破了一切。

「我們意識到彼此無意間種下的種子萌芽了，在我們長久以來對彼此的感覺(欽佩、驚嘆、付出、感激)中，有著愛的希望和潛力。最後，我們都無法否認彼此的感覺有多麼充分，從那以後，我們再也沒有回頭。」

普拉特曾在普林斯頓大學撰寫有關如何理解英國文學中女性自我的論文。她表示，在兩人約會的半年中，一直沒有公開彼此的關係，直到現在才正式對外披露。

網友熱評：典型英文系羅曼史

不過，此文一出，惹來不少好事的網友批評訕笑，有人直言：「這女孩真傻。」、「兩個人顯然都有點問題。」

還有人洋洋灑灑地評論：「這是典型的英文系羅曼史。他們讀了太多浪漫文學，又從未離開校園，所以被自己所讀的文學幻想給迷惑了。普拉特是個平凡女孩，那教授年輕時應該很帥，如果回到當年，他大概不會多看她第二眼。」