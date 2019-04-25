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阿聯酋母護子遇車禍昏迷27年 聽到兒子與人爭吵後奇蹟甦醒

2019-04-25 13:26香港01 記者李福源報導

阿聯酋國旗示意圖。圖／擷自香港01資料照
阿聯酋國旗示意圖。圖／擷自香港01資料照
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來自阿聯酋（United Arab Emirates）的母親阿卜杜拉（Munira Abdulla）1991年在一場車禍中為保護4歲的兒子韋伯爾（Omar Webair）而腦部受重創，之後一直陷入昏迷狀態長達27年；沒想到2018年她竟然奇蹟般甦醒過來，令長大後的韋伯爾喜出望外，由於媽媽有反應當天他正與醫護人員發生爭執，因此相信她是聽到爭吵聲後，擔心兒子生命受威脅，刺激之下而醒過來。

阿卜杜拉當年遇到意外時僅32歲，那時她坐上姻親駕駛的汽車前去接韋伯爾放學，然而回程途中他們的車子與一架巴士相撞。韋伯爾稱，當時媽媽和他一起坐在車子後座，當看到要相撞時，媽媽馬上攬住保護他；結果韋伯爾僅撞瘀頭部，而阿卜杜拉的腦部卻受到重創，車禍後幾小時才獲送院救治。

阿卜杜拉其後被轉到倫敦接受治療，倫敦院方表示，她對外界沒有反應，只能感到痛楚，因此被斷定為植物人。後來她被送返鄰近阿曼（Oman）的阿聯酋城市艾因（Al Ain），又曾在當地幾間醫院療養，那幾年她終日臥床，以喉管餵食來維持生命，同時接受物理治療以防止肌肉因缺乏運動而萎縮。到2017年，阿卜杜拉獲王室資助而送到德國接受治療，她在那裏接受多項手術，改善手腳肌肉萎縮的情況。

沒想到2018年竟出現奇蹟，韋伯爾憶述當時他在病房與醫護人員因誤會發生爭執，阿卜杜拉竟有反應並發出怪聲，於是韋伯爾馬上叫醫生來檢查，惟醫生卻稱阿卜杜拉的情況正常；3天後，韋伯爾突然聽到有人呼喚他的名字，醒來才知道是媽媽的聲音，他感嘆說「那是她！她在叫我的名字，我高興得像要飛起來。多年來我一直夢想這時刻來臨，而她醒後第一句就是說我的名字。」

現在阿卜杜拉的情況慢慢有改善，不但反應愈來愈快，而且能夠與人對話，並已返回阿布扎比（Abu Dhabi）繼續接受物理及康復治療。韋伯爾對此表示，「我從沒放棄媽媽，因為我深信她總有一天會醒過來。而我選擇分享媽媽的故事，原因是希望有相似經歷的人不要對摯親失去希望，不要以為他們成為植物人就等於死掉。」

延伸閱讀：

佛祖顯靈-台32名信徒法會後遇車禍-旅遊巴翻側無人死亡

中國遊客新西蘭自駕遊遇嚴重車禍-一家五口釀3死2傷

文章授權轉載自《香港01》

車禍植物人阿聯酋

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