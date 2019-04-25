他送PIZZA驚見全裸女子開門付錢 長相似AV女優

2019-04-25 13:52 聯合新聞網 綜合報導



一般人對外送員的印象可能是得在刮風、下雨、烈日等天候下奔波，其實除了天候狀況，他們也得和不同類型的顧客進行面對面接觸，相當考驗臨場反應。一名日本Pizza外送員日前披露了自己永生難忘的送貨經驗。

面對全裸開門的女性顧客，Pizza外送員表示永生難忘。photo credit: pixabay 分享 facebook

「日刊SPA!」報導，24歲外送員一日接到來自中年男子的點餐電話，對方點了一個雞肉Pizza並報上送餐地點。當他將Pizza送達指定大樓時回應門鈴的是一位女性，當時他也不以為意，直到他站在公寓門口看到打開大門的女子時大吃一驚，「一個20出頭的年輕女孩全身一絲不掛的開了門，她的身高不高體型有點肉肉的，手上只拿著一個粉紅色的錢包」，除了全裸帶來的視覺衝擊外，女子的身份也讓送貨員在心底暗暗吃驚，「她看起來真的很像AV女優紗倉真菜」。

Pizza外送員表示「一般應該要請對方簽收的，但我當時整個傻住一句話也說不出來」，雖然他的心情非常激動，但是「因為在工作，連眼睛應該看哪裡都不知道」，當下只能用手足無措來形容。

這個尷尬的情況隨即由屋內的另一名中年男子出面解套，對他說明「不好意思嚇到你了，我女友有裸體癖，她很享受身體被男人上下打量的感覺，你不要介意啊！」接著便結束了這次外送。雖然整個過程只有短短幾分鐘，但對Pizza外送員來說卻彷彿過了很久。

外送員表示在自己三年的工作經驗中，至少完成了1000次以上的外送，「其他客人的長相早就不記得了，唯獨對這對『怪異情侶』印象深刻」。