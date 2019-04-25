親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斯里蘭卡連環爆
巴黎聖母院火劫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「暴民」殺死了醫療團！伊波拉疫情前線的絕望罷工

黃光芹版稅風波 李佳芬：沒動錢、版稅會拿出來作公益

他送PIZZA驚見全裸女子開門付錢 長相似AV女優

2019-04-25 13:52聯合新聞網 綜合報導

一般人對外送員的印象可能是得在刮風、下雨、烈日等天候下奔波，其實除了天候狀況，他們也得和不同類型的顧客進行面對面接觸，相當考驗臨場反應。一名日本Pizza外送員日前披露了自己永生難忘的送貨經驗。

面對全裸開門的女性顧客，Pizza外送員表示永生難忘。photo credit:...
面對全裸開門的女性顧客，Pizza外送員表示永生難忘。photo credit:pixabay
分享

日刊SPA!」報導，24歲外送員一日接到來自中年男子的點餐電話，對方點了一個雞肉Pizza並報上送餐地點。當他將Pizza送達指定大樓時回應門鈴的是一位女性，當時他也不以為意，直到他站在公寓門口看到打開大門的女子時大吃一驚，「一個20出頭的年輕女孩全身一絲不掛的開了門，她的身高不高體型有點肉肉的，手上只拿著一個粉紅色的錢包」，除了全裸帶來的視覺衝擊外，女子的身份也讓送貨員在心底暗暗吃驚，「她看起來真的很像AV女優紗倉真菜」。

Pizza外送員表示「一般應該要請對方簽收的，但我當時整個傻住一句話也說不出來」，雖然他的心情非常激動，但是「因為在工作，連眼睛應該看哪裡都不知道」，當下只能用手足無措來形容。

這個尷尬的情況隨即由屋內的另一名中年男子出面解套，對他說明「不好意思嚇到你了，我女友有裸體癖，她很享受身體被男人上下打量的感覺，你不要介意啊！」接著便結束了這次外送。雖然整個過程只有短短幾分鐘，但對Pizza外送員來說卻彷彿過了很久。

外送員表示在自己三年的工作經驗中，至少完成了1000次以上的外送，「其他客人的長相早就不記得了，唯獨對這對『怪異情侶』印象深刻」。

情侶送貨員全裸

相關新聞

阿聯酋母護子遇車禍昏迷27年 聽到兒子與人爭吵後奇蹟甦醒

2019-04-25 13:26

日本時尚難懂？店外站整列米色大衣女性 網嚇：奇觀

2019-04-25 11:28

少女零下30度凍僵眼球結冰 解凍後奇蹟「復活」

2019-04-24 14:00

慎入！越男咳血一個月 氣管夾出15公分活水蛭

2019-04-24 09:33

天氣太熱？她買鴨仔蛋加菜 竟見黃色小鴨破殼而出

2019-04-23 19:26

兩姐妹慘遭退學 只因「同母異父」違背基督教義

2019-04-23 16:51

心跳破200送醫 救護車狂飆開過坑洞後他奇蹟恢復

2019-04-23 13:34

辣妹伴娘床戰閨蜜老公影片外流 網酸：真是好閨密

2019-04-22 18:21

一家3口吃麥當勞 驚見2歲女兒「嘴嚼用過的保險套」

2019-04-22 17:36

少女月經不來、腹部疼痛 竟是子宮藏有15公斤腫瘤

2019-04-22 17:22
看更多

熱門文章

好消息！泰國落地簽免費延至10月底

2019-04-24 18:34

哈利王子將被發配非洲？凱特「陰」梅根 兩兄弟漸行漸遠

2019-04-25 11:00

影／路透：共軍力拚亞洲崛起 美軍恐輸台海戰爭

2019-04-24 17:54

離譜！救護車成犯罪場所 少女昏倒送醫慘遭性侵

2019-04-24 21:44

就是要買到！ 西方石油公司發動550億美元敵意併購

2019-04-24 21:16

他送PIZZA驚見全裸女子開門付錢 長相似AV女優

2019-04-25 13:52

華裔員工舉報老東家逃稅 獲224萬獎金

2019-04-25 08:50

日本時尚難懂？店外站整列米色大衣女性 網嚇：奇觀

2019-04-25 11:28

股神巴菲特開示：「真正的成功」與財富無關

2019-04-24 23:42

新形態恐怖主義 IS「發包」斯里蘭卡恐攻

2019-04-25 00:23

「目標就是僱主！」印傭98刀刺斃女僱主搶護照 殺人日記曝光

2019-04-25 13:32

影／史上第一次！ NASA洞察號測得火星「地震」

2019-04-24 16:38

浩克變相撲選手無違和 「復仇者聯盟」英雄妙變浮世繪

2019-04-24 19:52

邊界美軍遭墨盤查 川普火了：我要派出武裝軍人

2019-04-25 10:38

斯里蘭卡穆斯林 人人自危

2019-04-25 00:32

影／暖心！森蚺過馬路 往來駕駛停車禮讓

2019-04-25 12:15

影／金正恩首度訪俄 侍從猛擦火車門讓外媒開眼界

2019-04-25 12:07

印尼大選開票太操 逾130人疑過勞死

2019-04-24 21:00

波音停飛737 Max 代價10億美元

2019-04-25 03:44

美股小幅下跌 投資人觀望科技業重量級財報

2019-04-25 06:58

巴黎聖母院災後 陸續揭出安全違規問題

2019-04-24 22:49

第一次握手！普亭、金正恩舉行高峰會

2019-04-25 12:47

波音發表737Max停飛後首份財報 獲利大減21%

2019-04-24 20:51

客製化抬頭 「近岸生產」興起

2019-04-25 03:44

軟銀孫正義投資也會失手 炒比特幣慘虧40億元

2019-04-24 17:03

金正恩抵海參崴 今首次會普亭

2019-04-25 00:32

世界央行瘋搶黃金 印度增持規模再創新高

2019-04-24 19:05

美國米其林星級餐廳 也用中國產魚子醬

2019-04-24 16:24

斯里蘭卡連環爆奪359命 當局逮捕逾60人

2019-04-24 17:29

釜山航空警鈴大作 竟是韓籍男偷抽電子菸

2019-04-24 20:32

金正恩訪俄專列開過頭 倒退嚕才對準月台紅地毯

2019-04-24 17:43

「神鬼交鋒」真實版 日青年認東大學歷、創業攏係假

2019-04-25 14:38

貿易談判 美財長下周赴北京

2019-04-25 03:35

美股空前大漲 亞股多收紅

2019-04-24 19:56

斯里蘭卡復活節恐攻 美大使：美國事先不知情

2019-04-24 18:04

Google無人機配送業務成軍

2019-04-25 03:44

阿聯酋母護子遇車禍昏迷27年 聽到兒子與人爭吵後奇蹟甦醒

2019-04-25 13:26

澳洲通膨放緩 降息預期升

2019-04-25 03:44

靠俄解套？ 金正恩恐難如願

2019-04-25 00:32

斯里蘭卡連環恐攻前數小時 情治單位曾接獲警告

2019-04-24 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top