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少女零下30度凍僵眼球結冰 解凍後奇蹟「復活」

2019-04-24 14:00香港01 記者吳嘉善報導

希利亞德被發現時凍成「雪人」，瞳孔擴張，就連眼球都凍結了，皮膚僵硬得針也戳不進去...
希利亞德被發現時凍成「雪人」，瞳孔擴張，就連眼球都凍結了，皮膚僵硬得針也戳不進去。圖／翻攝自Youtube影片
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39年前，一名19歲美國少女因為車子「拋錨」，被迫在攝氏零下30度的嚴寒天氣下，徒步3.2公里往友人家求助，惟途中失溫倒在雪地裏，6小時後才被發現，當時她已經凍至全身僵硬；醫生以為少女已死亡，豈料「融雪」後她竟奇蹟醒過來，過了49天後康復出院，沒有任何後遺症，這事件今仍被稱為「醫學界不解之謎」。

電熱墊解凍「屍體」突抽搐

事發在1980年12月20日美國明尼蘇達州，當日19歲的希利亞德（Jean Hilliard）與朋友聚會後，開着父親的舊車回家，車子途中因為道路結冰濕滑而陷入路邊溝渠。

希利亞德想起朋友納爾遜（Wally Nelson）的家就在附近，於是只穿着牛仔靴、薄外套和戴上手套，冒着零下30度的嚴寒徒步前往求助；至凌晨1時許，她快要到達朋友家，卻眼前一黑昏倒了。

直至清晨7時許，納爾遜才在家門前不遠處的雪地裏發現希利亞德，他說：「我抓住她的衣領拖到門廊上，她整個人凍僵了，像塊木板一樣硬，我以為她死了，但仍見到她鼻孔呼出幾個氣泡。」

希利亞德被送到醫院時缺乏生命跡象，她的瞳孔擴張，就連眼球都凍結了，皮膚僵硬得針也戳不進去，醫生認為她已死，但仍然用電熱墊替她解凍；過了一會，希利亞德的「屍體」竟然抽搐起來，並發出微弱的呻吟聲，到了中午，希利亞德已經完全「復活」，對答如流，甚至會擔心爸爸罵她弄壞了車子。

教會認定是神蹟　人生歸平淡

最令人難以置信的是，醫生本來認為她需要截去雙腿防止凍瘡感染，但希利亞德竟沒有凍傷或其他症狀，過了49天就完全康復。這個神奇的個案引起了許多醫學專家關注，惟至今仍未有完全合理的解釋。

希利亞德的故事當時哄動全美，傳媒爭相訪問，許多教會還認定這是神蹟。常言道「大難不死，必有後福」，人人都說奇蹟降臨在她身上必有因，所以希利亞德一直在等待人生有什麼大事發生。然而，她接下來的生活平凡不過，結婚生子、離婚、在超市工作，唯一的改變是她現在會多穿保暖衣服，以及不再在寒冬夜裏駕車。希利亞德說：「我有點失望，那麼多人談論這件事，我卻什麼也沒得到。」

延伸閱讀：

極地渦旋-美國凍到似冷凍庫-民眾大玩-frozen-pants-冷凍褲

極地渦旋-圖輯-冰封美國-15張奇景圖話你知寒流侵襲有幾凍

文章授權轉載自《香港01》

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