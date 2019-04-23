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天氣太熱？她買鴨仔蛋加菜 竟見黃色小鴨破殼而出

2019-04-23 19:26聯合新聞網 綜合報導

越南一名女子買了鴨仔蛋回家，不料疑似因為天氣太熱，竟意外孵出數隻小鴨。圖片來源／...
越南一名女子買了鴨仔蛋回家，不料疑似因為天氣太熱，竟意外孵出數隻小鴨。圖片來源／Facebook
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近期各地的天氣漸漸轉向高溫，部份東南亞國家的氣溫甚至飆到30度以上，讓不少人感受到「夏季將至」的訊號。日前，一名越南的女子到市場買了一袋鴨仔蛋，準備回家好好享用，沒想到疑似因為天氣太過炎熱，鴨仔蛋竟孵出了黃色小鴨，眼看一隻隻小鴨破殼而出，讓女子當場驚呆了！

鴨仔蛋又稱之為毛鴨蛋，是中國大陸南方及東南亞的一種菜餚，製作方法是將孵了15到18天的鴨蛋用開水煮開，再將蛋殼敲開加入些許調味，即可直接食用。由於經過15到18天的孵化過程，小鴨在蛋殼內已有雛形，在食用時可以看見小鴨的骨骼及羽毛。

一名越南的男網友在個人臉書表示，女同事日前到市場買了一大袋的鴨仔蛋，便將其放置在家中的廚房內，打算之後再好好享受一番。不料，不過幾天的時間，女同事竟發現廚房傳出陣陣怪聲，上前一看才發現，買回來的鴨仔蛋竟孵化成一隻隻可愛的小黃鴨，看到這驚人的一幕，讓女同事當場百感交集，不知道到底該哭還是該笑。

男網友懷疑，因為最近的天氣太過炎熱，才會讓這些小鴨被孵化。而女同事因為家中無法飼養小鴨，便將牠們帶到公司，希望同事能幫忙認養，此外她們也詢問了養鴨的飼主或攤販，表示願意將小鴨全數賣給對方。

越南

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