兩姐妹慘遭退學 只因「同母異父」違背基督教義

2019-04-23 16:51 聯合新聞網 綜合報導



美國一對就讀小學的姐妹，因為生父不同遭校方退學，她的母親更被指控「通姦」。圖擷自 《艾克隆燈塔報》 分享 facebook

美國俄亥俄州一對就讀私立基督教小學的姐妹，日前遭校方退學，理由竟是因為兩個女孩為同母異父，30歲的媽媽葛蘭特（Summer Grant）便遭校方指控「通姦」，讓未婚的她既憤怒又傻眼。對此，校方反駁，孩子入學時都得簽署協議，遵從家庭規範，葛蘭特因未遵守「與基督的共同約定」，女兒才會受到處分。

根據《艾克隆燈塔報》（Akron Beacon Journal）報導，30歲的單親媽媽葛蘭特育有三名子女，平時兼三份工作，認真賺錢就為了讓孩子能夠受到良好的教育。葛蘭特的10歲長女蘇瑪拉瑞（Summara-Rayn）及7歲次女蘇馬雅（Summaia）目前就讀當地教堂山基督教小學（Chapel Hill Christian School），不過就在本月19日，距學期結束前30天遭到校方退學。

對此，葛蘭特感到困惑錯愕，前往學校詢問教職員威爾森（John Wilson），沒想到對方卻表示，「因為葛蘭特犯了通姦罪，女兒們才會被趕出學校」。葛蘭特回憶，去年女兒申請獎學金時就曾被學校刁難，當時威爾森不斷打探她的婚姻狀況及女兒生父的消息，甚至質疑她「該如何讓家中維持聖經式的道德生活」。雖然當下葛蘭特相當難堪，不過為了讓女兒順利上學，她只好強忍著威爾森審判式的質問。

事件曝光後，校方透過郵件公開回應，表示孩子入學時，家長都需要簽署協議，規範學校與家長遵守與基督的共同承諾，由於葛蘭特兩女的生父非同一人，判定她觸犯「通姦」更違背《十誡》的準則。信件中寫到，「我們認為退學是必要措施，以保護學校兒童及其家庭的安全。」威爾森補充，校方雖未明訂只有已婚夫妻的子女才可入學，仍極度鼓勵家長要有婚姻關係。

《聖經》馬可福音中紀載：「妻子若離棄丈夫另嫁，也是犯姦淫了。」葛蘭特則認為即使兩名女兒生父不同，但自己未婚，絕對不叫「通姦」。為了避免孩子因自己的行為遭批判，目前暫時讓女兒在家中自學，不過她認為校方此舉是錯誤的，「作為一個服侍上帝的人，應對任何出身一視同仁」，她只希望將來女兒能重返校園，在友善環境中接受教育。