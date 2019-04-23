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心跳破200送醫 救護車狂飆開過坑洞後他奇蹟恢復

2019-04-23 13:34聯合新聞網 綜合報導

路上坑洞造成行進間的顛跛總是使人心煩，也容易引發交通事故。上週一位患者卻因道路坑洞救回一命，被視為神來一筆。

救護車行駛一般力求平穩，這個為救急駛過坑洞的特別案例卻意外發生了有如電擊的效果。...
救護車行駛一般力求平穩，這個為救急駛過坑洞的特別案例卻意外發生了有如電擊的效果。photo credit:pixabay
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美國一名59歲的男子於上週一工作期間突然因心跳過快被送醫急救，在此之前他沒有任何心臟病史。男子的心跳一度高達每分鐘200下 (正常為一分鐘50-100下)，情況十分危急，而從他的辦公室到最近的急診室間距離車程20分鐘。救護車在行進途中接連經過了幾個坑洞，這些駛過坑洞所造成的連續震動竟意外讓男子的心跳恢復正常，到達醫院檢查後他的心臟已無大礙。醫生表示「雖然很罕見，但這的確可以解釋男子的心跳為何恢復正常」。

據「wowt.com」報導，醫生說明駛過坑洞所造成的劇烈晃動如何發揮作用，「治療心跳過速的方法之一是施行電擊，就是電影中常看到的那種電擊。救護車開過坑洞時的震動在這個案例中，發揮了等同於電擊的功效。」基於保護病患隱私，救護人員則拒絕透露「救命坑洞」的位置。

送醫男子已在上週三晚間出院，他的朋友則表示「從今以後，他絕對會對路上的坑坑洞洞另眼相看」。雖然坑洞救人的事蹟不常發生，卻仍有例可循，醫生表示「70年代後期就有一起醫療案例，記載突來的震動將病人的心跳恢復正常」。

救護車心臟病

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