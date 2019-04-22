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辣妹伴娘床戰閨蜜老公影片外流 網酸：真是好閨密

2019-04-22 18:21聯合新聞網 綜合報導

綽號「辣妹藥劑師」的越南女子杜陳映(左)的閨蜜結婚時，她擔任伴娘。圖擷自Jdai...
綽號「辣妹藥劑師」的越南女子杜陳映(左)的閨蜜結婚時，她擔任伴娘。圖擷自JdailyHK
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長相甜美、身材玲瓏有致，綽號「辣妹藥劑師」的越南女子杜陳映（Trâm Anh），2018年參加選秀節目後瞬間爆紅，日前卻被爆出一支9分多鐘的性愛影片，影片中雙方當事人不僅全裸入鏡，讓人更驚訝的是片中男主角竟是杜陳映閨蜜的老公，事件發生後她已經關閉臉書，這消息卻令杜陳映的粉絲震驚不已。

流傳出的性愛影片，可以清楚看見男女雙方都全裸入鏡，兩人在9分多鐘性愛過程中多次變換體位，網友在比對影中人身上的特徵後，直指女主角就是杜陳映。眼尖的網友還發現杜陳映床戰的對象是她閨蜜的老公，閨蜜結婚時她擔任伴娘，還站在旁邊跟閨蜜合照。杜陳映在事件發生後並未出面回應，只將臉書和IG帳號關閉。

1995年出生在有3個兄弟家庭的杜陳映原本職業是一名藥劑師，因為長相甜美、身材凹凸有致，2018年參加一個電視選秀節目後瞬間在網路上爆紅，人氣高漲。影片曝光後，她參加拍攝的電影也受到影響，杜陳映不僅向電影導演道歉外，電影公司也在考慮換角。

網友看完這則新聞後，紛紛留言回應大罵「真的是好閨密，好老公都歸me」、「好姊妹的老公也吃得下去，太過分」，也有網友酸說「光脱衣服就三分鐘，有什麼看頭」。對於越南媒體保守環境而言，這則性愛影片新聞報導的確罕見。

綽號「辣妹藥劑師」的越南女子杜陳映（Trâm Anh），日前卻被爆出一支9分多鐘...
綽號「辣妹藥劑師」的越南女子杜陳映（Trâm Anh），日前卻被爆出一支9分多鐘的性愛影片。圖擷自JdailyHK
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綽號「辣妹藥劑師」的越南女子杜陳映（Trâm Anh），日前卻被爆出一支9分多鐘...
綽號「辣妹藥劑師」的越南女子杜陳映（Trâm Anh），日前卻被爆出一支9分多鐘的性愛影片。圖擷自JdailyHK
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