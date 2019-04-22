一家3口吃麥當勞 驚見2歲女兒「嘴嚼用過的保險套」

2019-04-22 17:36 聯合新聞網 綜合報導



澳洲一對夫妻帶2歲女兒到麥當勞用餐時，女兒竟在餐廳內撿到用過的黑色保險套並放入嘴裡咀嚼，把夫妻兩人嚇得驚慌失措。圖截自10 daily 分享 facebook

澳洲一對夫妻日前帶2歲女兒一起到麥當勞用餐，沒想到，兩人才分神一下子，回過頭就發現女兒正在咀嚼「用過的黑色保險套」，嚇得兩人趕緊幫女兒清洗口腔，並帶至醫院檢查是否感染性病。

根據《10 daily》的報導，上週五（19日）晚間，澳洲一對夫婦帶著年僅2歲的女兒，到伯斯（Perth）郊區一間麥當勞用餐。那天，由媽媽負責到櫃檯點餐，女童則跟著爸爸在座位區等候。不久後，女童的母親回到座位，驚訝地發現女兒正將一個黑色的保險套放入口中咀嚼。

當時，女童的爸爸立刻將保險套搶下來，並將這個「證物」拿到櫃檯向服務人員理論，女童母親則是帶女兒到廁所清洗口腔，並讓她喝下飲料漱口。女童媽媽表示，女兒放入口中的黑色保險套並沒有外包裝，很可能是已經使用過的，推測應是被人丟棄在餐廳椅子上，因而被女童拾獲。

事後，夫婦兩人擔心女兒會感染性傳染病，因此帶女童到醫院做檢查，醫院方表示需要連同黑色保險套一起檢驗，但麥當勞最初卻不願交出證物，態度相當強硬，讓女童家長十分不滿。

對此，麥當勞表示，目前他們已將黑色保險套送至醫院檢驗，並強調「餐廳將清潔性和安全性放在第一順位，之後定會加強餐廳整潔及管理」。而女童是否感染性病，則需等3個月後血液檢查結果出爐後才能得知。