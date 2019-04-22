少女月經不來、腹部疼痛 竟是子宮藏有15公斤腫瘤

2019-04-22 17:22 聯合新聞網 綜合報導



少女的子宮內有一顆重達15公斤的巨瘤，使得她腹部不斷產生劇痛、月經也都不來。圖片來源／ 都市報 分享 facebook

印度一名16歲少女因腹部出現劇烈疼痛，且生理期遲遲未來，而被父母帶到醫院進行檢查。醫生檢查後發現，少女的子宮竟長了一顆巨大腫瘤，更重達15公斤，讓醫生相當震驚，所幸該腫瘤屬於良性，醫生緊急為少女進行手術，成功將這顆巨大的腫瘤切除。

根據《都市報》報導，事件發生在印度西部的旁遮普州，一名16歲的少女因肚子不斷產生劇烈疼痛，且生理期久久沒來，而被父母帶到醫院進行檢查。醫生檢查後發現，少女的子宮長了一顆巨型肌瘤，所幸該腫瘤屬於良性，醫生便緊急為她安排切除手術，於本月17日為少女開刀。

少女子宮內的腫瘤不僅模樣巨大，更重達15公斤，讓在場的醫療人員都相當震驚，所幸手術過程一切順利，醫生成功的將這顆巨瘤切除，而少女的身體狀況也相當良好，醫生表示只要住院休養幾天便能康復。

子宮肌瘤為婦女常見的疾病，育齡女性每四人就有一人有子宮肌瘤，醫生也建議民眾，若藥物治療效果不佳，可以考慮以手術切除肌瘤或子宮。且若肌瘤過大，容易引發眾多不適的症狀，醫生一般建議，若肌瘤體積超過五公分，最好是進行手術切除，但若肌瘤本身不大，且沒有治療的急迫性者，則可定期回診，服用藥物來控制病情。