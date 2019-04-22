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日本高中生參加校外教學 竟挖出9000萬年前的暴龍化石

2019-04-22 16:17聯合新聞網 綜合報導

日本一名高中生到博物館參加校外教學時，意外挖出恐龍的化石。圖片來源／IBC岩手放...
日本一名高中生到博物館參加校外教學時，意外挖出恐龍的化石。圖片來源／IBC岩手放送
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日本一所高中到岩手縣久慈市的「久慈琥珀博物館」進行校外教學，在館內進行琥珀採掘體驗時，一名男高中生竟意外挖到恐龍化石，專家研究後發現，該化石疑似為9000萬年前白堊紀的暴龍牙齒化石。本月19日，相關人員也召開記者會表示，由於白堊紀的暴龍化石相當稀少，認為該名高中生所挖出的化石，很可能是至今未被發現的新種恐龍。

根據《IBC岩手放送》報導，去年6月，日本岩手縣的一所高中到久慈琥珀博物館進行校外教學，並在館內體驗琥珀採掘。沒想到18歲的門口裕基在體驗過程中，竟意外挖出恐龍的化石，由於該化石模樣神似恐龍的牙齒，門口便趕緊將其交給博物館的人員。

相關人員進行研究後，於本月19日召開記者會，早稻田大學教授平山廉表示，此次發現的化石長度為9公釐，應為暴龍屬恐龍的左上顎前齒化石。而根據牙齒的形狀及特徵推測，該暴龍的身長應為3公尺，可能生存於9000萬年前的白堊紀後期，但無法斷定其為小型物種，抑或是仍處於年幼階段。

平山廉教授提到，這顆「暴龍牙齒化石」是目前日本發現的第四件暴龍化石，且是唯一一個生存在白堊紀的。他也提到，該顆「暴龍牙齒化石」無法確定是任何一種已知種類恐龍的牙齒，不排除為未發現的新種類，還需要進行更深入的研究才能判別。

門口裕基接受採訪時也表示，自己感到相當驚訝，由於挖掘琥珀的體驗只有一小時的時間，沒想到自己能挖到恐龍的化石，真的覺得自己非常幸運。目前，久慈琥珀博物館也將展出這顆「暴龍牙齒化石」，於本月21日到8月中旬，進行期間限定的展出。

18歲的門口裕基也覺得自己相當幸運，竟然能在一小時的時間內挖出稀有的恐龍化石。圖...
18歲的門口裕基也覺得自己相當幸運，竟然能在一小時的時間內挖出稀有的恐龍化石。圖片來源／IBC岩手放送
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專家研究後發現，該化石為暴龍的牙齒，可能生存於9000萬年前的白堊紀後期。圖片來...
專家研究後發現，該化石為暴龍的牙齒，可能生存於9000萬年前的白堊紀後期。圖片來源／IBC岩手放送
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高中生校外教學恐龍暴龍化石
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