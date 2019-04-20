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【慎入】馬國15歲癱瘓女嘴唇乾裂 蒼蠅傷口產卵醫生取19條蠅蛆

2019-04-20 10:16香港01 記者喬納森／報導

馬來西亞全身癱瘓的少女，因上唇乾燥爆裂，被蒼蠅「有機可乘」在傷口產卵。圖／香...
馬來西亞全身癱瘓的少女，因上唇乾燥爆裂，被蒼蠅「有機可乘」在傷口產卵。圖／香港01提供
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一個小傷口竟變成蒼蠅巢穴！馬來西亞一名15歲因腦癱而全身癱瘓的少女，疑因天氣炎熱，上唇乾燥爆裂，因而被蒼蠅「有機可乘」在傷口產卵，甚至「蛆從口出」，家人不知原因帶她看牙醫求助，再轉送到專科展開手術，醫生總共在其上唇傷口取出16條蠅蛆（蒼蠅幼蟲），至翌日再發現3條，經3日清洗才徹底清走，少女現已康復出院。

馬來西亞牙醫莫哈末（Mohd Khairul Izwan）上周六（13日）在facebook分享一個案例指，當地一名15歲少女患有腦癱，導致全身癱瘓，只能透過鼻胃管進食，平日留在家中，由母親照顧。

早前其母親發現女兒上唇腫脹多日，用盡辦法都無法消腫，甚至發現上唇爬出多條蠅蛆，大驚下帶她到牙醫診所檢查，莫哈末發現少女上唇傷口內有大量蠅蛆，將她轉送到50公里外一間大型醫院的口腔外科中心。醫院專科醫生為她進行手術，總共取出16條蠅蛆，翌日再發現3條，經過3日洗傷口過程，最終醫生為她清走所有蠅蛆，傷口縫合進度理想，少女現已出院。

莫哈末及其他醫生經研究後，懷疑少女嘴唇長期無接觸水份，加上天氣炎熱，上唇乾裂後遺下傷口，母親一時間未察覺才令蒼蠅有機可乘，在傷口上產卵。莫哈末形容情況罕見，除提醒少女母親多留意女兒嘴部清潔外，亦呼籲其他人若有親友無法自行移動，需時刻檢查他們的嘴部，以免再次發生同類事件。

醫生兩天內取出19條蠅蛆（蒼蠅幼蟲），經3日清洗傷口後，少女已康復出院。圖／...
醫生兩天內取出19條蠅蛆（蒼蠅幼蟲），經3日清洗傷口後，少女已康復出院。圖／香港01提供
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醫生呼籲其他人若有親友無法自行移動，亦需時刻檢查他們的嘴部，以免再次發生同類事件...
醫生呼籲其他人若有親友無法自行移動，亦需時刻檢查他們的嘴部，以免再次發生同類事件。圖／香港01提供
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文章授權轉載自《香港01》

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