嘴巴都裝不下！嬰兒罹患罕見「巨舌症」 舌頭比一般人大二倍

2019-04-19 18:05 聯合新聞網 綜合報導



法拉的寶寶罹患了罕見的「巨舌症」，舌頭是一般人的兩倍大、口腔根本裝不下，因此才總是露在外面。圖擷自／Farrah Roth臉書 分享 facebook

現代醫學發達，媽媽們都可以在生產前，透過超音波一探寶寶的模樣，並確認有無先天性疾病。美國一名媽媽在做產檢的時後，發現自己的寶寶非常喜歡吐舌頭，讓她覺得既俏皮又可愛，可沒想到這並不是寶寶在媽媽肚子裡扮鬼臉，而是因為寶寶罹患了罕見的「巨舌症」，舌頭是一般人的兩倍大、口腔根本裝不下，因此才總是露在外面，甚至嚴重影響到寶寶的呼吸、說話和進食。

根據《鏡報》報導，42歲的媽媽法拉（Farrah Roth）在生產前，照超音波時發現自己的寶寶很喜歡吐舌頭，一開始醫生也沒有察覺異常，直到生產後才發現，她的寶寶患有罕見的貝克威斯韋德曼氏綜合症（Beckwith-Wiedemann Syndrome），會造成部分身體部位過度生長，因此寶寶的舌頭才會總是垂在嘴巴外頭，法拉寶寶的「巨舌」問題需要趕緊透過手術回復正常大小，否則醫生擔心會導致寶寶的下巴變形。

然而，除了巨舌症，法拉寶寶也有肝母細胞瘤（Hepatoblastoma），因此必須在小小年紀就接受化療，於出生的第一週就進行了3次手術。肝母細胞瘤是胃部極少見的癌病，與巨舌症一樣屬罕見疾病，為了負擔寶寶手術舌頭及化療的費用，法拉也曾發起募款，並收到許多人的善心捐款。

所幸法拉寶寶的手術很成功，在經過5個多月的治療後逐漸好轉，法拉表示，如今不會再有大舌頭擋住寶寶的小臉，也讓寶寶開始學習如何喝水、吃東西甚至是說話，「當他說媽媽和爸爸時，這對我們來說是最幸福的時光」。