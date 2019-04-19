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想要名留千史！少年盪了33小時的鞦韆 刷新世界紀錄

2019-04-19 17:48聯合新聞網 綜合報導

16的紐西蘭少年奧布萊恩挑戰金氏世界紀錄，盪了33個小時的鞦韆，成為盪鞦韆最久的...
16的紐西蘭少年奧布萊恩挑戰金氏世界紀錄，盪了33個小時的鞦韆，成為盪鞦韆最久的人。圖片來源／新西蘭先驅報
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朋友的一句玩笑話，讓他成功打破世界紀錄！16歲的紐西蘭少年奧布萊恩（Charlie O'Brien），和朋友開玩笑後，決心挑戰盪鞦韆的世界紀錄。奧布萊恩從17日上午開始盪鞦韆，連續盪了33個小時，終於打破金氏世界紀錄，成為盪鞦韆盪最久的紀錄保持人。

根據《新西蘭先驅報》報導，奧布萊恩從17日上午6點開始盪鞦韆，途中每小時只能休息5分鐘，奧布萊恩必須在這短暫的5分鐘內，進食補充能量、閉眼稍做歇息或是上廁所。此外，奧布萊恩更服用了暈船藥，避免在盪鞦韆的過程中產生想要嘔吐的症狀。

金氏世界紀錄規定，挑戰過程中需要有兩名見證人及兩名計時人員，且不能有旁人協助推鞦韆，為了防止雙手因過度摩擦而受傷，奧布萊恩也戴上羊毛手套，避免雙手產生傷口，而干擾他的挑戰紀錄。當地的市議會也架設了錄影機，全程記錄奧布萊恩的挑戰過程，而奧布萊恩在盪鞦韆的過程中，也需一一回應媒體的採訪。

「能被寫入金氏世界紀錄，是一件很酷的事」，奧布萊恩坦言，當初就是因為和朋友開玩笑，才起了挑戰世界紀錄的念頭。最終，奧布萊恩以33小時的驚人成績，刷新金氏世界紀錄，成為盪鞦韆盪最久的人。

目前該項紀錄也受到金氏世界紀錄官方的認證，並頒發證書給奧布萊恩。而報導也指出，上一名盪鞦韆的紀錄保持人也是出自紐西蘭，當時他盪了32個小時的鞦韆。

許多民眾紛紛聚集到公園，親眼見證奧布萊恩刷新紀錄的一刻。圖片來源／新西蘭先驅報
許多民眾紛紛聚集到公園，親眼見證奧布萊恩刷新紀錄的一刻。圖片來源／新西蘭先驅報
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金氏世界紀錄紐西蘭
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