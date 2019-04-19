情侶受困荒野險成鱷魚點心 畫下「HELP」求救化險為夷

2019-04-19 14:57 香港01 記者梁凱怡、麥曉彤／報導



澳洲一對情侶受困在荒野中，所幸兩人寫下求救信號並點燃火光，引起搜救人員注意。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

一對澳洲情侶周日（14日）前往位於北領地（Northern Territory）的基普河國家公園（Keep River National Park）釣魚，但因汽車陷入泥沼而無法離開。他們被迫在荒涼的沼澤過夜，更險些成為鱷魚的點心。兩人最終憑在泥沼寫上大字「救命」（HELP）和燃點火光，成功讓救援人員找到他們，順利獲救。

20歲的Colen Nulgit和其18歲女朋友約翰遜（Shantelle Johnson）周日到基普河國家公園釣魚，但因汽車陷入泥沼而無法離開。他們被迫在荒涼的沼澤過夜，形容當時「心沉了一沉」，並感到害怕。

Nulgit指，他們曾在該區看過鱷魚出沒，一方面擔心遭鱷魚襲擊，另一方面亦怕入夜後水位上升，並被潮浪捲走。他說：「這些鱷魚不怕人類，牠們甚麼也不怕。對牠們而言，食物就是食物。」

Nulgit表示，兩人席地而睡，但未能入睡，於是在當地時間周一（15日）凌晨約4時用欄桿在泥沼上寫下大大的「救命」（HELP），希望讓在上空飛過的飛機注意到他們。

眼看兩人遲遲未歸家，約翰遜的母親當晚報警求助。庫努納拉（Kununurra）警方周一組織搜索隊，並出動飛行搜索失蹤的兩人。Nulgit和約翰遜聽到有飛機飛過時，立即點起火光，引起注意，最終順利獲救。

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