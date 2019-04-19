潑水節上傳性感露點照 遭警方逮捕「她」喊冤

2019-04-19 15:31 聯合新聞網 綜合報導



泰國新年宋干節、俗稱潑水節，各地民眾會互相潑水，象徵清除厄運，展開嶄新的一年。 路透 分享 facebook

俗稱潑水節的宋干節（Songkran）是泰國重要的節日之一，全國各地的民眾都會熱情參與。傳統上這是向佛以及長輩致敬的活動，但近年成為街頭的狂歡潑水嘉年華，常常看到有年輕男女裸露的照片在網路上流傳。但小心因此受到重罰。

根據泰國《Khaosod English》報導，18歲的潘紐方（Panupong Meekaew）在潑水節期間將穿著暴露的照片放上網，並邀請網上的粉絲做愛。因此被泰國的警方罰款2,000泰銖（約新台幣1,938元），罪名為「公害罪」。

泰國一名變性人上傳裸露照片，並邀請粉絲一起去做愛，而遭泰警逮捕。圖擷自 Khaosod English 分享 facebook

根據報導，外型神似女生的潘紐方在武里南參加慶祝潑水節的活動，上傳一張穿著全透明黑紗短袖，且沒有穿內衣的照片，並打卡發文寫到：「水戰後想去XX嗎？」此舉在網路上引來騷動，一些憤怒的網友認為猥褻照片不合適。

武里南警方很快就開始尋找發文者。最終找到潘紐方，並對他進行了罰款。然而潘紐方說他是變性人不是女人，這只是因為喝醉和惡作劇而發的文。警方也向記者表示：「嫌犯感到內疚，並想向公眾道歉。他說他再也不會這樣做了。」但警方也表示可能會提出進一步的指控，將等待調查人員的決定。

泰國警方先前便已警告不要在潑水節期間於社群媒體發佈包括飲酒，裸露和猥褻行為等內容，此類行為將受到罰款，監禁或兩者兼罰。泰國科技犯罪防治處（Technology Crime Suppression Division）發言人斯里瓦特（Siriwat Deepor ）表示，根據電腦犯罪法（Computer Crimes Act），若發布和分享「具性挑逗服裝」的內容，將可判處5年徒刑或高達100,000泰銖（約新台幣96,875元）的罰款，或者兩者並罰。