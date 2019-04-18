4.2萬年前小馬駒「血還在流」 科學家：有望復活

2019-04-18 21:30 聯合新聞網 綜合報導



俄羅斯科學家與南韓生技研究團隊日前解剖4.2萬年前的小馬駒，不僅內臟器官保存良好，也取出液態血液，未來將持續嘗試複製，有望讓滅絕物種起死回生。圖擷自《西伯利亞時報》 分享 facebook

俄羅斯科學家與南韓Sooam生物技術研究基金會日前宣布一項重大發現，去年夏天團隊在西伯利亞的永凍土層找到一匹4.2萬年前的小馬駒（foal），經解剖發現小馬駒體內的血液竟然還在流動，研判這可能是世上最古老的血液，甚至有望讓絕種的動物起死回生。

據《西伯利亞時報》（The Siberian Times）17日報導，去年夏天研究團隊在俄羅斯薩哈共和國（Yakutiya，雅庫茨克）的巴塔蓋火山口（Batagai crater）找到一匹已滅絕的黑栗色小馬駒，並在今年2月底從牠的心臟血管中取出液態血液。根據屍檢報告顯示，小馬駒的內臟器官保存良好，頭、四肢和鬃毛都完好無損，由於永凍土層提供了良好的埋葬條件，小馬駒不但保有鮮紅色的肌肉組織，膀胱裡甚至還留存尿液。

對此，雅庫茨克猛瑪象博物館長西蒙博士（Dr. Semyon Grigoryev）表示，「該匹小馬駒是至今被發現的冰河時期動物中保存最完善的，也是古生物學上一大躍進」。研究團隊推測，小馬駒在出生1至2周時死於溺水，隨後水結凍形成永凍土，恰巧完整保存了牠的遺骸。可惜的是，小馬駒的消化道被大量淤泥堵塞，無法從中找到母奶。

目前科學家正努力分析小馬駒血液，自動物組織中提取並培養細胞，利用韓國馬（Korean mare）擔任「代理孕母」，試圖複製（英文原文為clone，指無性繁殖、複製）小馬駒。雖然嘗試20多次皆以失敗收場，但研究團隊對於複製小馬駒充滿信心與期待，不但會持續嘗試，甚至將進一步透過永凍土帶的基因物質，複製已絕種的猛瑪象，此研究預計進行到4月底。