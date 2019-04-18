洗金ㄟ！ 名偵探「工藤新一」宣布參選市議員

2019-04-18 20:01 聯合新聞網 綜合報導



日本秋田市議員候選人「工藤新一」的競選海報，意外掀起當地居民熱議。圖擷自 推特 分享 facebook

日本人氣動漫《名偵探柯南》連載至今25年，主角高中生偵探「工藤新一」可說是無人不知，故事中他意外吃下黑暗組織的毒藥，身體雖縮小成7歲小學生，畢生夢想仍是成為「平成年代的福爾摩斯」，不過日前有網友發現這名偵探悄悄轉往政界發展了。

近日在推特和微博上瘋傳一張照片，只見競選海報中一名西裝筆挺的中年男子，打算參選日本秋田市市議員，仔細一看，照片中的人名居然也叫做「工藤新一」，如此巧合引起當地居民熱烈討論。不少秋田人笑稱，「他因當不成平成年代福爾摩斯，決定改當令和年代市議員嗎？」，也有人希望他若當選市議員，能夠如名偵探般經常辦案、勢如破竹。

消息傳開後，湧入大批網友留言，「萬千女生的夢中情人新一君還是逃不過中年禿髮和發福」、「工藤新一向令和時代出發了」、「明明吃了變成小孩的藥，卻變成了大叔，看來這藥副作用相當大」，也有網友甚至改寫劇中經典台詞：「外表看似小孩，智慧卻過於大叔，他的名字是，市議員工藤新一」。

起初不少網友不敢置信，以為是網路謠言或惡搞玩笑，不過據日媒《秋田魁新報》14日報導，證實62歲的「工藤新一」將在21日選舉中，和其他45位候選人角逐秋田市議員，意外成為近期話題焦點。