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珍稀暴龍化石竟遭網拍 引發古生物學眾怒！

2019-04-18 17:32台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

美國近日有化石獵人將珍貴幼體暴龍化石放到網站拍賣，古生物學家批評這樣的行為無助科...
美國近日有化石獵人將珍貴幼體暴龍化石放到網站拍賣，古生物學家批評這樣的行為無助科學研究。（Photo on Wikimedia Commons）
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珍稀暴龍化石竟遭網拍，引發古生物學眾怒！美國近日有化石獵人將珍貴的幼體暴龍骨放到eBay拍賣，學者批評，幼體暴龍化石在世界上輸量稀少，德希維奇將收藏品借給博物館以此哄抬價格的行為無助科學研究。台大生科系助理教授蔡政修受訪時說，很多收藏家不願公開標本或藉機跟科學家勒索大量金錢，都使研究難以進行。

目前世界唯一

根據《[CNN(https://edition.cnn.com/2019/04/17/us/tyrannosaurus-rex-fossil-scli-intl/index.html)]》報導，化石獵人德希維奇在拍賣網站eBay上，以295萬美元（約新台幣9087萬元）的價格出售依據約6800萬年前的「暴龍寶寶」化石，他在銷售資訊中指出，這具化石可能是「世界上唯一的暴龍寶寶」，非常稀有，且化石經過專家修復，還原度很高。

但他將化石放至eBay拍賣同時，該具化石仍在美國堪薩斯大學的自然歷史博物館展出，因此，美國堪薩斯大學生物多樣性研究所所長克里斯托卡表示，該校的自然歷史博物館不會將展品進行拍賣或仲介化石標本，並要求他將eBay頁面上有關該校博物館的訊息移除。

化石不應私人販售

《國際古脊椎動物協會》也發表聲明譴責，認為化石樣本不應該進行私人售賣，因為其科學知識意義更加重要，如果這具標本是一個新物種，需要受到國際古生物標本規定的限制。

蔡政修也批評，德希維奇將收藏品借給博物館以此哄抬價格的行為無助科學研究。他也分享個人經驗，有些化石收藏家雖然願意分享化石給研究人員進行研究，但大多數收藏家都不想將樣本公諸於世，或趁機要求大筆金錢，讓古生物學家在研究上面對很大難題。

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化石博物館
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