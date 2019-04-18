上網拍賣9千萬「暴龍寶寶」化石 他遭科學家抨擊

2019-04-18 19:51 聯合新聞網 綜合報導



美國一名化石獵人日前將一具距今6800萬年前的「暴龍寶寶」化石放上拍賣網站eBay求售。圖擷自 eBay 分享 facebook

現今電子商務發達，拍賣網站上商品琳瑯滿目、無奇不有，讓不少消費者喜歡上網挖寶。日前國外知名拍賣網站eBay上，竟出現有人開賣一具號稱距今6800萬年前的「暴龍寶寶」化石，平均每小時吸引近百人瀏覽，售價更是高達295萬美元（約新台幣9000萬元），不過此舉也引起不少科學家批評。

據《福斯新聞》報導，2013年「化石獵人」艾倫（Alan Detrich）在美國蒙大拿州發現這具擁有至少6800萬年歷史的「暴龍寶寶」化石，並將它納入私人財產。相關考古證據顯示，幼兒暴龍死亡時約莫四歲，身長15英呎（約4.6公尺），並擁有21吋（約53公分）頭骨和完整牙齒，後續化石修復工作由美國佛羅里達自然歷史博物館（Natural History Museum in FL）的脊椎動物古生物學館長負責。

本月初，艾倫決定將化石放上eBay拍賣，聲稱其可能是目前世界上唯一的「暴龍寶寶」化石，並標價295萬美元出售。上架至今累積查看人數已達3134人次，平均每小時有76人瀏覽，不過截至昨（17）日，尚未收到任何報價。據悉，艾倫曾在2017年將該化石出借給美國堪薩斯自然歷史博物館（Kansas Natural History Museum），上線拍賣的同時，化石仍在館中展出。對此，堪薩斯大學生物多樣性研究所所長雷納德（Leonard Krishtalka）9日公開聲明，不會將展品進行拍賣或行銷化石標本，表示已退還化石，並要求艾倫移除eBay網站上與該校自然歷史博物館相關的訊息。

艾倫出售無價化石的行為，也引來古脊椎動物學學會（The Society of Vertebrate Palaeontology）的批評，「生物化石代表了部分獨特的歷史，拍賣行為不僅會失信於公眾，也會讓博物館扣上代言行銷的嫌疑」，更嚴重的是，拍賣化石將導致學界無法探究古生物的奧秘、向世人分享自然界的珍貴遺產，最終淪為私人收藏家的囊中物。