親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／搭檔出面當證人 指控洩女星裸照的兇手就是她！

台股巨「震」 這檔股票瞬間爆7,643張大量

上網拍賣9千萬「暴龍寶寶」化石 他遭科學家抨擊

2019-04-18 19:51聯合新聞網 綜合報導

美國一名化石獵人日前將一具距今6800萬年前的「暴龍寶寶」化石放上拍賣網站eBa...
美國一名化石獵人日前將一具距今6800萬年前的「暴龍寶寶」化石放上拍賣網站eBay求售。圖擷自eBay
分享

現今電子商務發達，拍賣網站上商品琳瑯滿目、無奇不有，讓不少消費者喜歡上網挖寶。日前國外知名拍賣網站eBay上，竟出現有人開賣一具號稱距今6800萬年前的「暴龍寶寶」化石，平均每小時吸引近百人瀏覽，售價更是高達295萬美元（約新台幣9000萬元），不過此舉也引起不少科學家批評。

《福斯新聞》報導，2013年「化石獵人」艾倫（Alan Detrich）在美國蒙大拿州發現這具擁有至少6800萬年歷史的「暴龍寶寶」化石，並將它納入私人財產。相關考古證據顯示，幼兒暴龍死亡時約莫四歲，身長15英呎（約4.6公尺），並擁有21吋（約53公分）頭骨和完整牙齒，後續化石修復工作由美國佛羅里達自然歷史博物館（Natural History Museum in FL）的脊椎動物古生物學館長負責。

本月初，艾倫決定將化石放上eBay拍賣，聲稱其可能是目前世界上唯一的「暴龍寶寶」化石，並標價295萬美元出售。上架至今累積查看人數已達3134人次，平均每小時有76人瀏覽，不過截至昨（17）日，尚未收到任何報價。據悉，艾倫曾在2017年將該化石出借給美國堪薩斯自然歷史博物館（Kansas Natural History Museum），上線拍賣的同時，化石仍在館中展出。對此，堪薩斯大學生物多樣性研究所所長雷納德（Leonard Krishtalka）9日公開聲明，不會將展品進行拍賣或行銷化石標本，表示已退還化石，並要求艾倫移除eBay網站上與該校自然歷史博物館相關的訊息。

艾倫出售無價化石的行為，也引來古脊椎動物學學會（The Society of Vertebrate Palaeontology）的批評，「生物化石代表了部分獨特的歷史，拍賣行為不僅會失信於公眾，也會讓博物館扣上代言行銷的嫌疑」，更嚴重的是，拍賣化石將導致學界無法探究古生物的奧秘、向世人分享自然界的珍貴遺產，最終淪為私人收藏家的囊中物。

這具長約4.6公尺的暴龍化石要價台幣9000萬元。圖擷自eBay
這具長約4.6公尺的暴龍化石要價台幣9000萬元。圖擷自eBay
分享

eBay化石暴龍
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

肯亞發現史前巨獅 重逾1.5噸比北極熊還大

2019-04-18 15:45

洗金ㄟ！ 名偵探「工藤新一」宣布參選市議員

2019-04-18 20:01

少女嘴唇乾裂傷口腫大 手術夾出大量蛆蟲

2019-04-18 16:57

空姐誤將飲料灑公司CEO身上 結局讓她又驚又喜

2019-04-18 13:53

年輕情侶靠超市垃圾桶 養孩子又成功買房

2019-04-18 10:41

日本興起廁紙打蝴蝶結發揮「女性魅力」 網民罵：不衛生

2019-04-17 20:10

「女版神鬼交鋒」詐騙紐約上流社會 連續劇都想翻拍

2019-04-17 18:07

德國雙胞胎姊妹 生日相隔97天

2019-04-17 16:32

孕婦染眉驚變王小虎 勁粗了一倍「比四歲小孩蒙眼亂畫還醜」

2019-04-17 14:13

網瘋傳「散光圖」 網友驚呼：原來我的世界跟大家不一樣

2019-04-17 13:45

脖子「喀」一聲…23歲女躺床看電視 動脈破裂左側癱瘓

2019-04-17 11:00

佛州百年男校驚爆27處亂葬崗 再揭虐童黑歷史

2019-04-16 18:32

4次人工受孕失敗仍不放棄 43歲母奇蹟喜獲4子

2019-04-16 16:43

影／直擊！夫妻登山遇雷擊 人震飛卻幸運毫髮無傷

2019-04-16 14:56

影／小老鼠上太空體驗低重力 跑得好歡樂

2019-04-16 13:59

丈夫答不出「妻子美不美」 竟遭狂毆一整條街

2019-04-15 21:31
看更多

熱門文章

肯亞發現史前巨獅 重逾1.5噸比北極熊還大

2019-04-18 15:45

威州州長：郭董選總統無礙投資 但無法創造1.3萬個工作

2019-04-18 08:51

秘魯前總統涉貪被捕舉槍自轟 傷重不治

2019-04-17 23:56

空姐誤將飲料灑公司CEO身上 結局讓她又驚又喜

2019-04-18 13:53

年輕情侶靠超市垃圾桶 養孩子又成功買房

2019-04-18 10:41

日墜海戰機打撈無果…F35卻爆出近千缺陷、緊急迫降數翻倍

2019-04-18 00:41

泰國普吉島外海自建小屋 美泰夫婦恐遭判死刑

2019-04-18 18:35

腦死還能復生？美研究成功「復活」死去豬腦

2019-04-18 12:01

未能履行創造就業承諾 威州想重談富士康投資

2019-04-18 06:37

希臘決議討二戰舊帳 向德國索賠3000億歐元

2019-04-18 11:40

影／讀書如何融會貫通？一年看50本書的蓋茲教你訣竅

2019-04-18 08:24

拒遭警方逮捕 祕魯前總統賈西亞拿槍自轟送醫急救

2019-04-17 22:44

富士康威州投資恐生變 州長：雇1.3萬人不切實際

2019-04-18 17:27

外媒：美中安排更多貿易談判 「川習會」可望5月底舉行

2019-04-18 03:48

巴黎聖母院大火 已故專家3D雷射數據有助重建

2019-04-18 00:01

全球經濟衰退 警報響起

2019-04-18 03:05

否認救火慢 巴黎消防隊：真這樣，聖母院塔樓也已倒塌

2019-04-17 23:14

財報強勁、醫療保健類股多空交錯 美股微幅下跌

2019-04-18 07:09

火災英雄 法神父搶救聖母院文物

2019-04-18 00:56

少女嘴唇乾裂傷口腫大 手術夾出大量蛆蟲

2019-04-18 16:57

影／河內峰會後 北韓首試射新武器 金正恩：意義重大

2019-04-18 13:21

珍稀暴龍化石竟遭網拍 引發古生物學眾怒！

2019-04-18 17:32

傳美中5月底簽貿易協議 川普：談判將獲成功

2019-04-18 04:31

富比世區塊鏈50強 鴻海與HTC榜上有名

2019-04-17 20:28

北韓測試新戰術導向武器 金正恩稱意義重大

2019-04-18 08:34

IBM營收連三降 全年營收恐降至1990年代末以來最低

2019-04-17 22:37

「快樂團隊帶來驚艷業績」 老闆年請員工豪玩一個月兼無限有薪假

2019-04-18 14:32

選後印尼總統佐科威籲團結 普拉伯沃不認輸

2019-04-17 21:47

影／遊覽車翻覆撞民宅 葡國馬德拉島車禍釀29死

2019-04-18 10:39

南韓打二戰官司 日企急撤

2019-04-18 00:54

東京電力將引進藍領外勞 投入福島核一廠廢爐作業

2019-04-18 10:24

北韓點名美國務卿龐培歐 不得再參與核武談判

2019-04-18 15:30

貿易戰衝擊 日、星出口洩氣

2019-04-18 03:05

葡萄牙馬迪拉島遊覽車翻覆 傳28人喪生

2019-04-18 04:26

牽制中國 日準航艦7月停靠菲蘇比克港

2019-04-17 22:21

關鍵23分鐘… 聖母院火災警鈴兩度響起

2019-04-18 01:00

法國教堂同時鳴鐘 支持遭大火重創巴黎聖母院

2019-04-18 02:34

葡萄牙外島遊覽車翻覆 至少29死27傷

2019-04-18 09:47

南韓議員欲訪中國磋商霧霾對策 吃閉門羹

2019-04-18 08:31

微軟新Xbox 不用光碟片

2019-04-18 03:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top