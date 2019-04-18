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少女嘴唇乾裂傷口腫大 手術夾出大量蛆蟲

2019-04-18 16:57聯合新聞網 綜合報導

馬來西亞15歲身患殘疾的少女，因嘴唇乾燥龜裂，遭蒼蠅入侵產卵，大量孵化的蛆蟲吞食...
馬來西亞15歲身患殘疾的少女，因嘴唇乾燥龜裂，遭蒼蠅入侵產卵，大量孵化的蛆蟲吞食嘴唇組織。圖擷自臉書
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馬來西亞一名15歲殘疾少女，日前因嘴唇異常腫脹，求助牙醫後才得知，原來是少女嘴唇內部乾裂，傷口又疏於照料，導致蒼蠅在表面著床產卵，嘴唇組織也被大量孵化的蛆蟲吞食，鑿出一個洞。

治療少女的牙醫伊斯萬（Mohd Khairul Izwan）13日在臉書上分享案例，解釋少女因罹患腦性麻痺，全身癱瘓動彈不得，由於少女無法吞嚥，只能透過鼻胃管進食，長期沒有接觸水和食物導致嘴唇乾燥，再加上近日天氣炎熱，才會裂出一道傷口。雖然少女母親一直在身邊照顧她，但可能一時疏忽，沒有注意到蒼蠅停在少女唇上悄悄築巢。

伊斯萬回憶，少女剛到診所檢查時，腫脹的嘴唇猶如孕育「蠕動生物的巢穴」，他立刻將少女轉往附近醫院口腔外科進行手術。主治醫師切開少女嘴唇傷口，先是夾出16隻蛆蟲，再利用高溫殺死其餘蒼蠅幼蟲，紗布清洗傷口長達30分鐘後縫合。術後少女交由伊斯萬觀察治療，雖然她因癱瘓無法移動，但清洗傷口時少女的眼神不斷游移，彷彿道出無法言喻的「疼痛感」，讓伊斯萬看了相當鼻酸。在藥物治療下，少女傷口逐漸癒合目前已出院。

伊斯萬指出，這種案例相當罕見，但不代表不會發生，尤其蒼蠅會在人類或動物組織上繁殖，他提醒民眾應當多加留意身邊無法自理的親友，幫助他們保持口腔衛生，或是用濕毛巾替他們清潔嘴唇，都可以減少類似情況發生。

醫師手術切開患部傷口，夾出大量蛆蟲，接著利用高溫殺死幼蟲並清洗傷口。圖擷自臉書
醫師手術切開患部傷口，夾出大量蛆蟲，接著利用高溫殺死幼蟲並清洗傷口。圖擷自臉書
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牙醫
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