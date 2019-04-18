空姐誤將飲料灑公司CEO身上 結局讓她又驚又喜

2019-04-18 13:53 聯合新聞網 綜合報導



一名空服員近日在IG分享自己的烏龍事件，還原她在工作期間被人撞到，將飲料灑在執行長身上的經過。沒想到，公司CEO非但沒向她發怒，反而和她合照紀念。圖／翻攝自maddieryanee IG 分享 facebook

工作中出錯是難免的事，但最怕的就是在老闆面前凸槌。美國航空（American Airlines）一名空服員近日在IG分享自己的烏龍事件，還原她在工作期間被人撞到，將飲料灑在執行長身上的經過。沒想到，公司CEO非但沒向她發怒，還與機組人員聊天，並與她合照紀念，讓她超級震驚。

這位空服員名叫皮特斯（Maddie Peters），日前在個人IG貼出和自家公司執行長的合照，並透露這段不可思議的遭遇。當時她在一架從鳳凰城飛往達拉斯-沃斯堡國際機場（IATA）的班機值班，公司CEO帕克（Doug Parker）則坐在頭等艙的位置。然而，皮特斯正要端飲料給帕克時，不小心被一名旅客擦撞到，導致她將飲料灑在CEO身上。

皮特斯已在美國航空（American Airlines）工作4年的時間，從沒把飲料誤灑在客人身上過。不料第一次工作中出錯，就遇上公司的執行長，令她羞愧得無地自容。幸好，帕克並沒有勃然大怒，也沒有追究責任，讓懊惱的她鬆了一口氣。後來帕克還與機組人員聊天，與皮特斯兩人開心留下合影。

皮特斯透露執行長帕克私底下為人親切，還PO文「大多數人應該都沒見過公司CEO，更別說灑飲料在他們身上，這次也不算太糟的經歷吧！」。CEO帕克在下飛機前，還笑著對皮特斯說「我永遠不會忘記你的」，令她感到相當驚喜。