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「女版神鬼交鋒」詐騙紐約上流社會 連續劇都想翻拍

2019-04-17 18:07聯合新聞網 綜合報導

安娜和她的委任律師在法院的談話場景。圖／翻攝自businessinsider
安娜和她的委任律師在法院的談話場景。圖／翻攝自businessinsider
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如電影般的詐騙情節真實發生了！一位自稱安娜・德爾維（Anna Delvey）的女子在美國紐約上流社會出入自如，她身穿名牌服裝、結交許多名媛，經常住五星級奢華飯店，甚至還擁有私人飛機。但這並不是一位真正富豪的生活，因為「安娜・德爾維」根本不存在，不過是一名詐騙高手的日常罷了。

根據《businessinsider》報導，這名自稱安娜・德爾維的28歲女子其真名是安娜・索羅金（Anna Sorokin），她捏造自己的身分，對外聲稱是億萬富翁的女兒且已經繼承了龐大的遺產，並假借要開設一家私人藝術俱樂部的名義向銀行借貸。

安娜・索羅金戴著Céline眼鏡，畫著精緻的妝容，每次現身都穿著當季最新款的服裝，對服務人員的小費也給得慷慨。不少人紛紛臆測安娜的身分大有來頭，謠傳她是德國某大家族的名門，還曾為歐洲時尚雜誌工作，表現傑出。透過人介紹後，她迅速地融入曼哈頓上流社會圈，常被邀請參加豪奢派對。

但其實安娜只是一位俄羅斯籍的女孩，在16歲時跟隨父母搬到德國北威州定居，曾在英國、法國學習和實習等經歷。但自2013年搬至美國後，她開始實施一連串的詐騙計畫，從身邊的朋友著手，再來是高級餐館、飯店、銀行等，用這些詐騙得來的錢，支付她生活中一切的奢侈開銷。最後在2017年7月因為吃了一間高級餐廳的霸王餐遭逮捕。

這一連串的詐騙不禁讓人好奇安娜的騙術，但她的詐騙其實並不高明。她常供稱自己忘帶信用卡，或是以德國國定假期為由延遲轉帳，累積下龐大驚人的債務。據紐約法院資料指出，安娜除了偽造支票、拖欠他人債務外，還向銀行提交偽造的證明文件，共順利騙取2200萬美元（約6億7千萬台幣）存款。

目前安娜在美國的簽證已經超過有效期限90天，將被驅逐回德國。自2017年起被監禁的她若被判有罪，可能會面臨最高15年的有期徒刑。因為情節猶如女版的電影「神鬼交鋒」，網飛（Neflix）甚至有意將這位女神騙的故事翻拍成電視連續劇。

詐騙
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