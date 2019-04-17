脖子「喀」一聲…23歲女躺床看電視 動脈破裂左側癱瘓

2019-04-17 11:00 聯合新聞網 綜合報導



娜塔莉在伸展頸部並引發中風後癱瘓。圖／翻攝自太陽報 分享 facebook

許多人在下班後，喜歡透過休閒活動，紓解一整天的疲憊。英國一名護理師近日和友人一起躺在床上看電影，當時她的脖子突然發出「喀」的一聲，起初她並不以為意，沒想到十五分鐘後，左半身完全無法動彈。經送醫診斷後，醫師研判是姿勢不良導致椎動脈剝離破裂，使大腦中形成的血凝塊引發中風。

根據英國《太陽報》報導，這位23歲的女孩娜塔莉（Natalie Kuniciki）是一名護理人員，她當時躺在床上看電影，並以枕頭墊高脖子，試圖調整成最佳的觀看姿勢。隨即娜塔莉的脖子發出「喀」的聲響，但她並沒有特別留意，繼續維持相同的姿勢，還小睡了十五分鐘。

沒想到，她一覺醒來卻發現自己的左腳動彈不得，就連起身要上廁所都重重地摔了一跤。身為護理師的娜塔莉，本以為先躺在原地休息，情況會逐漸好轉，但見狀況遲遲未改善，她才趕緊向朋友求助。

在友人的協助下，娜塔莉緊急送醫院治療。經醫師診斷後，醫師向那塔莉說明，可能是因為在做頸部動作沒有注意，或是長時間維持固定姿勢，導致椎動脈剝落破裂，出現中風症狀。

由於娜塔莉的左半身近乎癱瘓，必須住院觀察一個月，她藉由積極地復健訓練，讓身體狀況好轉。但娜塔莉仍對中風一事感到吃驚，「我不吸煙，我不喝酒，我沒有任何家族病史」。醫師則提醒民眾，避免固定使用不良姿勢，恐造成椎動脈剝落破裂發生的機率增加。