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佛州百年男校驚爆27處亂葬崗 再揭虐童黑歷史

2019-04-16 18:32聯合新聞網 綜合報導

美國佛州百年男校附近驚見27處亂葬崗，據倖存者指出，該棟白色建築物為多名學生遭虐...
美國佛州百年男校附近驚見27處亂葬崗，據倖存者指出，該棟白色建築物為多名學生遭虐打之處，宛如「集中營」。圖擷自《鏡報》
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美國佛羅里達州瑪莉安那市（Marianna）一間擁有111年歷史的男校，因暴力、性虐事件層出不窮，再加上財務問題引發爭議，最終在2011年關閉。然而，該校卻不斷爆出駭人聽聞的黑歷史，繼2013年於校舍附近尋獲55具少年遺骸，日前再度挖出27處亂葬崗，外傳冤死人數超過百人。

綜合當地《坦帕灣時報》（Tampa Bay Times）、英國《鏡報》等報導，數名清潔工人今年3月利用透地雷達（Ground-penetrating radar）在學校倉庫清理燃料庫存時，在該校公墓165公尺外，意外發現27處未經紀載的墳墓，清潔公司於3月26日上呈環保部門後，當局宣布展開深入調查。

事實上，這所學校歷史悠久，於1900年左右啟用，最初作為青少年犯罪或孤兒收容中心，期間一度改為懲戒學校，最後改名為「多齊爾男子學校」（Arthur G. Dozier School for Boys）。外傳過去100多年，許多名少年遭受暴力毆打、性虐待，銬上手銬腳鐐強迫勞動甚至莫名失蹤的大有人在，而死亡學生大多被秘密下葬，死因亦被校方列為「未知」或「意外」。

2013年曾在校舍附近的公墓發現31支十字架聳立，並尋獲55具身份不明的少年遺骸，至今又爆出27處「亂葬崗」，佛州兒童權益倡議者傑克（Jack Levine）表示，雖然尚未釐清遺體身份，但若證實遺體均為該校學生，那麼累積死亡人數將上升至82人。

據悉，數名倖存者以受虐所在地的白色砌磚建築為名，共組「白宮男孩」團體，希望能藉此讓慘遭埋沒的歷史重受關注。曾就讀該校、現年74歲的庫柏（Jerry Cooper）回憶，1961年的某個夜晚，他被校警拿皮帶鞭打135下；另名男子泰瑞（Terry Burns）指控，該校根本是「兒童集中營」，待在學校的9個月，每天都如人間煉獄，「每當我回想事發當時，止不住的熱淚便會浸濕枕頭，就像是再度經歷般痛苦」。此外他不諱言，「少年死亡人數應是超出目前統計，若重新搜尋一遍整個校園，我保證他們會找到200至300具遺體」。

2013年曾在校舍附近公墓挖出多具少年遺骸，死因及身份仍有待查驗。圖擷自《鏡報》
2013年曾在校舍附近公墓挖出多具少年遺骸，死因及身份仍有待查驗。圖擷自《鏡報》
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