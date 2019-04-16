4次人工受孕失敗仍不放棄 43歲母奇蹟喜獲4子

2019-04-16 16:43 聯合新聞網 綜合報導



美國紐約一對夫妻，嘗試4次試管嬰兒失敗仍不放棄，轉而尋求代理孕母，最後終於喜獲4子，一家七口相當幸福。圖擷自《每日郵報》 分享 facebook

不少父母為了懷孕生子，曾求助民俗偏方或人工受孕，美國紐約一對夫婦也不例外！兩人十年前產下一子後，因工作繁忙多年未懷第二胎，日前醫師宣告兩人無法自然受孕，嘗試4次試管嬰兒仍然失敗，最後決定將希望寄託代理孕母。幾個月後，妻子翠西（Tracy）和代理孕母相繼懷孕，並在短短13個月內迎來四名家庭新成員，讓夫妻倆又驚又喜。

據《每日郵報》15日報導，現年43歲的翠西和丈夫彼得（Peter）10年前產下一子，當時兩人正值事業起飛，一心專注工作，於是便暫時停擺「做人計畫」。隨著時間流逝，喜愛小孩的兩人意識到，若再不把握機會生子就會來不及了。經過一年的努力，夫妻倆始終沒辦法懷孕，求助醫生才得知他們無法自然受孕，只能仰賴人工受孕（IVF，也稱做試管嬰兒）。

自2016年起，夫妻倆曾嘗試4次體外受精，翠西形容每一次的療程都像在坐雲霄飛車，需要一個月的時間才能知道結果是否成功，若不幸失敗了，就得再重新為期一個月的療程，對她來說心裡相當煎熬。4次人工受孕的失敗，讓她決定尋求代理孕母來增加機會。

幾個月後，翠西得知人工受孕成功，如願懷上第二胎，就在此時，代理孕母也傳來「懷了雙胞胎」的喜訊，讓翠西和彼得驚喜萬分，感動直呼「需要準備更大的房間迎接即將出生的寶寶們」。翠西第二個孩子哈洛（Harlow）誕生後，她緊接著又懷上第三胎，然而這次卻沒有那麼順利。

懷孕期間，翠西被發現有「植入性胎盤」（Placenta accreta），胎盤異常附著於子宮肌層，導致分娩時會有大量出血的風險，嚴重恐危及性命。生產過程相當驚險，翠西最後雖成功剖腹產下一子，卻得接受子宮切除手術，早產的狄倫（Dylan）在新生兒加護病房（NICU）觀察三個月後，目前狀況穩定健康。

事後翠西和彼得在Instagram上分享兩人懷孕產子的奇幻旅程，鼓勵人們不要放棄「父母夢」，敞開心胸，勇於嘗試人工受孕、代孕或收養。對於13個月內喜迎4個寶寶，兩人心懷感激表示，雖然扶養5個孩子負擔大，但很高興擁有一個大家庭，也會全心全意的愛護孩子。