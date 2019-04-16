親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

撐不下去！中連貨運裁員九成 大幅解雇上千名員工

面對政治幹話攻勢 力求直球對決與火燒內院

4次人工受孕失敗仍不放棄 43歲母奇蹟喜獲4子

2019-04-16 16:43聯合新聞網 綜合報導

美國紐約一對夫妻，嘗試4次試管嬰兒失敗仍不放棄，轉而尋求代理孕母，最後終於喜獲4...
美國紐約一對夫妻，嘗試4次試管嬰兒失敗仍不放棄，轉而尋求代理孕母，最後終於喜獲4子，一家七口相當幸福。圖擷自《每日郵報》
分享

不少父母為了懷孕生子，曾求助民俗偏方或人工受孕，美國紐約一對夫婦也不例外！兩人十年前產下一子後，因工作繁忙多年未懷第二胎，日前醫師宣告兩人無法自然受孕，嘗試4次試管嬰兒仍然失敗，最後決定將希望寄託代理孕母。幾個月後，妻子翠西（Tracy）和代理孕母相繼懷孕，並在短短13個月內迎來四名家庭新成員，讓夫妻倆又驚又喜。

《每日郵報》15日報導，現年43歲的翠西和丈夫彼得（Peter）10年前產下一子，當時兩人正值事業起飛，一心專注工作，於是便暫時停擺「做人計畫」。隨著時間流逝，喜愛小孩的兩人意識到，若再不把握機會生子就會來不及了。經過一年的努力，夫妻倆始終沒辦法懷孕，求助醫生才得知他們無法自然受孕，只能仰賴人工受孕（IVF，也稱做試管嬰兒）。

自2016年起，夫妻倆曾嘗試4次體外受精，翠西形容每一次的療程都像在坐雲霄飛車，需要一個月的時間才能知道結果是否成功，若不幸失敗了，就得再重新為期一個月的療程，對她來說心裡相當煎熬。4次人工受孕的失敗，讓她決定尋求代理孕母來增加機會。

幾個月後，翠西得知人工受孕成功，如願懷上第二胎，就在此時，代理孕母也傳來「懷了雙胞胎」的喜訊，讓翠西和彼得驚喜萬分，感動直呼「需要準備更大的房間迎接即將出生的寶寶們」。翠西第二個孩子哈洛（Harlow）誕生後，她緊接著又懷上第三胎，然而這次卻沒有那麼順利。

懷孕期間，翠西被發現有「植入性胎盤」（Placenta accreta），胎盤異常附著於子宮肌層，導致分娩時會有大量出血的風險，嚴重恐危及性命。生產過程相當驚險，翠西最後雖成功剖腹產下一子，卻得接受子宮切除手術，早產的狄倫（Dylan）在新生兒加護病房（NICU）觀察三個月後，目前狀況穩定健康。

事後翠西和彼得在Instagram上分享兩人懷孕產子的奇幻旅程，鼓勵人們不要放棄「父母夢」，敞開心胸，勇於嘗試人工受孕、代孕或收養。對於13個月內喜迎4個寶寶，兩人心懷感激表示，雖然扶養5個孩子負擔大，但很高興擁有一個大家庭，也會全心全意的愛護孩子。

翠西剖腹生下第三胎，早產的狄倫當時曾在加護病房觀察三個月。圖擷自《每日郵報》
翠西剖腹生下第三胎，早產的狄倫當時曾在加護病房觀察三個月。圖擷自《每日郵報》
分享

代理孕母試管嬰兒懷孕
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

影／小老鼠上太空體驗低重力 跑得好歡樂

2019-04-16 13:59

丈夫答不出「妻子美不美」 竟遭狂毆一整條街

2019-04-15 21:31

成人網站Pornhub招聘中文翻譯 應徵者需精通18禁用字

2019-04-15 18:06

日本無業男專偷二手網球拍 他稱：喜歡上面的汗味！

2019-04-15 17:31

價值非凡！擁有31張精靈寶可夢卡片 日男竟成百萬富翁

2019-04-15 17:22

印度13歲男孩重達190公斤 為足球夢減掉一半體重

2019-04-15 14:01

空姐上網賣「自然體香」二手絲襪 最多可賺2萬元

2019-04-15 12:32

洞房花燭夜新郎醉倒 他趁機與新娘「睡到天亮」

2019-04-15 10:35

牠殺了飼主！「全球最危險鳥類」利刃長爪攻擊跌跤飼主　

2019-04-14 11:40

比中樂透還難！連續三代忌日相同 嚇得後代每年這天都提心吊膽

2019-04-14 11:11
看更多

熱門文章

影音直擊／巴黎聖母院驚傳火警 「鐘樓怪人住的地方被燒掉了」

2019-04-16 01:57

巴黎聖母院大火：馬克宏募重建基金 富豪慨捐35億元

2019-04-16 07:48

圖輯、影音／巴黎聖母院大火 尖塔坍塌、玫瑰花窗全毀心碎一刻

2019-04-16 08:32

李艷秋現場目擊巴黎聖母院大火 「景象極為駭人」

2019-04-16 08:04

影／關於巴黎聖母院 5件你該知道的小知識

2019-04-16 10:56

大陸軟了？ 不把大馬當「盤子」 少收1600億原因是…

2019-04-16 11:00

聖母院大火為何那麼難滅？ 消防專家：有3個原因

2019-04-16 14:38

台旅客騎重機遊日熊本縣 因病猝死

2019-04-15 21:37

聖母院大火世人同揪心 CNN：此刻我們共同經歷了損失

2019-04-16 12:09

祝融肆虐巴黎聖母院 無價文物可能永難復原

2019-04-16 08:40

「那可是巴黎之心啊…」火光蠶食聖母院 巴黎人無語凝視痛在心

2019-04-16 08:24

美中談判近尾聲 各退一步

2019-04-16 02:10

聖母院保住主體建築和雙鐘樓 400消防員搶救無價藝術品

2019-04-16 09:29

絕不能先讓中俄找到！ 美國傾全力海空搜尋失事F-35

2019-04-15 22:02

馬哈地：重啟東海岸鐵路 避免遭中國罰53億美元

2019-04-15 21:40

850年歷史聖母院遭大火重創 法國總統馬克宏誓言重建

2019-04-16 07:01

職場若浮現這三種徵兆 表示你該離職了

2019-04-15 22:05

拿破崙加冕、聖女貞德平反 巴黎聖母院見證歷史

2019-04-16 10:13

一場惡火讓「巴黎人心都碎了」細數那些聖母院經典文學藝術

2019-04-16 11:25

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

巴黎聖母院大火 打火英雄奮勇救回無價文化瑰寶

2019-04-16 09:26

丈夫答不出「妻子美不美」 竟遭狂毆一整條街

2019-04-15 21:31

妻產下四胞胎過世 「超級奶爸」獨自扶養秀萌照

2019-04-16 13:24

火焚巴黎聖母院 民眾痛哭跪禱：看著愛人逝去

2019-04-16 13:44

成人網站Pornhub招聘中文翻譯 應徵者需精通18禁用字

2019-04-15 18:06

科學家研發新量子材料 未來可從雲端「下載大腦」

2019-04-15 18:26

美日貿易談判登場 專家：日本因川普這決定先占了上風

2019-04-15 23:48

接生嬰兒不慎將其活活摔死 狠醫謊稱「病死」隱瞞三年

2019-04-16 15:54

當年雨果寫鐘樓怪人 讓聖母院起死回生

2019-04-16 11:19

巴黎聖母院陷火海 馬克宏：我們將重建它

2019-04-16 08:30

搶救9小時 巴黎消防隊宣布聖母院大火已撲滅

2019-04-16 16:34

用一整片樹林建造！聖母院屋頂木質結構「森林」被燒毀

2019-04-16 13:20

NHK報導：台灣人把日本當據點 對中國撥大陸打詐騙電話

2019-04-16 08:42

本世紀來股價漲60,000% 這公司讓亞馬遜、蘋果望塵莫及

2019-04-16 13:39

成立兩年來連年虧損！南韓2間純網銀業者 陷錢坑困局

2019-04-15 22:10

聖母院玫瑰花窗命運不明 據傳些微受損有一扇倖存

2019-04-16 12:29

史學家看聖母院：集萬眾目光卻乏人呵護

2019-04-16 13:14

聖母院大火延燒8小時 消防單位：火勢已獲控制

2019-04-16 10:44

銀行財報拖累 美股三大指數小幅收跌

2019-04-16 06:48

美學者給川普外交政策打分 對中政策得分最高

2019-04-16 02:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top