丈夫答不出「妻子美不美」 竟遭狂毆一整條街

2019-04-15 21:31 聯合新聞網 綜合報導



因丈夫給不出答案，讓拉米瑞茲當場情緒失控，不斷出手痛毆丈夫。圖片來源／ Laredo Morning Times 分享 facebook

若不好好回答女朋友或老婆的提問，恐怕釀成悲劇！日前，美國一對夫妻看完電影後，妻子興高采烈的詢問丈夫，「我漂不漂亮？」，不料丈夫不僅沒有給予正面回應，甚至還一路保持沉默，妻子見狀大發雷霆，不斷要求丈夫立刻回家，更一路痛毆他洩憤，最後更因此被警方逮捕。

根據《Laredo Morning Times》的報導，美國一名20歲的妻子拉米瑞茲（Lizeth Guadalupe Ramirez），日前和丈夫一起去看電影。出電影院後，拉米瑞茲問了丈夫一句，「你覺得我漂亮嗎？」，不料丈夫不旦沒有給予回應，甚至堅守沉默，讓拉米瑞茲當場暴怒，拉著丈夫要他立刻回家。

拉米瑞茲因控制不了心中的憤怒，一路上不斷爆打自己的丈夫，回到家中後也不願停手，持續出手毆打他。家中的親戚看到這一幕，試圖將兩人拉開，但卻被拉米瑞茲一把推開，隨後親戚也趕緊報警，請警方將拉米瑞茲逮捕。

事後，警方依傷害罪及家暴罪將拉米瑞茲逮捕，拉米瑞茲雖一度辯稱是丈夫先出手的，但警方並未採信她的說詞。而拉米瑞茲的丈夫也透露，當時並非刻意不回答妻子的提問，而是因為電影院人太多、聲音太吵雜，沒有聽清楚妻子的問題，一時反應不過來，才沒有給予回應，沒想到妻子竟因此而失控暴走。