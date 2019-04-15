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成人網站Pornhub招聘中文翻譯 應徵者需精通18禁用字

2019-04-15 18:06香港01 記者盧勁揚／報導

成人網站Pornhub招聘中文翻譯。 美聯社
成人網站Pornhub招聘中文翻譯。 美聯社
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Pornhub是不少男士經常瀏覽，但不敢放到「我的最愛」的網站，但Pornhub近日招聘兼職中文翻譯，成為職員後就可以「揸正旗號」瀏覽成人網站！該職位主要負責翻譯網站內容成中文，需精通「成人用語」，每周工作最多15小時，工作地點不限，對不少人而言相當吸引。

根據Pornhub網站上的招聘廣告，Pornhub現在需要中文翻譯員，專門將網站翻譯成簡體中文，「這很重要，因為我們希望全球的觀眾都可以用母語享受到最好的成人影片」。廣告提到翻譯員需要管理網站的翻譯軟件，將網站介面翻譯成中文，包括網站按鈕、導航、分類欄目、影片標題及簡介等等。Pornhub更提到，翻譯員將會與其他職員一起將超過600萬條短片的標題翻譯成中文。

Pornhub要求應徵者以中文為母語，使用英文作為第二語言，擁有優秀的寫作技巧，強調創意的重要性，「不單是將文字翻譯成其他語言」，曾擔任翻譯相關工作將有額外加分，同時需精通「成人用語」，能將其翻譯成中文外，適當時候知道用英文表達更傳神，不需刻意翻譯成中文。

由於職位是兼職性質，每周只需要工作最多15小時，沒有指定工作地點，不少網民都表示有興趣應徵。有人指出，每周工作時間不多，是理想兼職，另外亦有人提到，未來將會拿出這則招聘啟示，提醒兒子學好英文的重要性。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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