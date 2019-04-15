價值非凡！擁有31張精靈寶可夢卡片 日男竟成百萬富翁

2019-04-15 17:22 聯合新聞網 綜合報導



日本一名男子拿著寶可夢卡片到電視節目鑑定，沒想到31張卡片竟價值百萬。圖片來源／ Twitter 分享 facebook

寶可夢卡片是許多人的童年回憶，玩家可以透過收集卡片進化角色的能力，也可以和其他玩家進行格鬥。近日，日本東京電視台節目《稀世珍寶開運鑑定團》（なんでも鑑定団），對31張精靈寶可夢的卡片進行鑑定，沒想到這些卡片的總價值竟高達768.5萬日圓（約新台幣212萬元）！

根據《SoraNews24》的報導，日前一名52歲的男子高橋義治，帶著31張稀有的寶可夢卡片，到日本節目《稀世珍寶開運鑑定團》上進行鑑定。高橋在節目中透露，這31張寶可夢卡片都是1996年發售的第一版，而且全部都是兒子參加比賽時獲得的，他還光榮的表示，兒子在當時曾創下連勝21場第一名的輝煌紀錄。

起初，高橋義治認為這些卡片僅有大約120萬日圓（約新台幣33萬元）的價值，沒想到專家鑑定後卻發現，這31張卡片竟然價值768.5萬日幣，讓高橋相當震驚。專家表示，光是一張「袋龍」的卡片，就已經有大約120萬日圓的價格了，而且高橋總共擁有4張袋龍的卡片，合計就有將近480萬日圓（約新台幣132萬元）的價碼。

節目中也提到，這31張卡片中，不僅有許多稀有的寶可夢卡片，還有許多罕見的戰鬥場地及輔助道具類卡片，才能使這些卡片的價格超過百萬。許多日本網友看到節目後也嘖嘖稱奇，「真的超乎想像啊」、「原來這些卡片值那麼多錢」、「天啊，前幾年我把卡片都丟了耶，我做了什麼？」。