親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

價值非凡！擁有31張精靈寶可夢卡片 日男竟成百萬富翁

2019-04-15 17:22聯合新聞網 綜合報導

日本一名男子拿著寶可夢卡片到電視節目鑑定，沒想到31張卡片竟價值百萬。圖片來源／...
日本一名男子拿著寶可夢卡片到電視節目鑑定，沒想到31張卡片竟價值百萬。圖片來源／Twitter
分享

寶可夢卡片是許多人的童年回憶，玩家可以透過收集卡片進化角色的能力，也可以和其他玩家進行格鬥。近日，日本東京電視台節目《稀世珍寶開運鑑定團》（なんでも鑑定団），對31張精靈寶可夢的卡片進行鑑定，沒想到這些卡片的總價值竟高達768.5萬日圓（約新台幣212萬元）！

根據《SoraNews24》的報導，日前一名52歲的男子高橋義治，帶著31張稀有的寶可夢卡片，到日本節目《稀世珍寶開運鑑定團》上進行鑑定。高橋在節目中透露，這31張寶可夢卡片都是1996年發售的第一版，而且全部都是兒子參加比賽時獲得的，他還光榮的表示，兒子在當時曾創下連勝21場第一名的輝煌紀錄。

起初，高橋義治認為這些卡片僅有大約120萬日圓（約新台幣33萬元）的價值，沒想到專家鑑定後卻發現，這31張卡片竟然價值768.5萬日幣，讓高橋相當震驚。專家表示，光是一張「袋龍」的卡片，就已經有大約120萬日圓的價格了，而且高橋總共擁有4張袋龍的卡片，合計就有將近480萬日圓（約新台幣132萬元）的價碼。

節目中也提到，這31張卡片中，不僅有許多稀有的寶可夢卡片，還有許多罕見的戰鬥場地及輔助道具類卡片，才能使這些卡片的價格超過百萬。許多日本網友看到節目後也嘖嘖稱奇，「真的超乎想像啊」、「原來這些卡片值那麼多錢」、「天啊，前幾年我把卡片都丟了耶，我做了什麼？」。

專家指出，光是一張「袋龍」的卡片，就有120萬日圓的價值。圖片來源／Twitte...
專家指出，光是一張「袋龍」的卡片，就有120萬日圓的價值。圖片來源／Twitter
分享

寶可夢
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

成人網站Pornhub招聘中文翻譯 應徵者需精通18禁用字

2019-04-15 18:06

日本無業男專偷二手網球拍 他稱：喜歡上面的汗味！

2019-04-15 17:31

印度13歲男孩重達190公斤 為足球夢減掉一半體重

2019-04-15 14:01

空姐上網賣「自然體香」二手絲襪 最多可賺2萬元

2019-04-15 12:32

洞房花燭夜新郎醉倒 他趁機與新娘「睡到天亮」

2019-04-15 10:35

牠殺了飼主！「全球最危險鳥類」利刃長爪攻擊跌跤飼主　

2019-04-14 11:40

比中樂透還難！連續三代忌日相同 嚇得後代每年這天都提心吊膽

2019-04-14 11:11

尋覓身世多年 49名子女的生父竟都是這個醫生！

2019-04-13 14:45

俄女擅自闖入柵欄內餵熊 左手臂被咬斷慘需截肢

2019-04-13 12:45

男子遭牧羊犬咬傷生殖器 飼主卻辯稱：我家狗很乖！

2019-04-12 20:22

英國「最恐怖火車」飽覽海峽美景 忘記關窗恐淹死？

2019-04-12 20:09
看更多

熱門文章

白宮顧問南華早報專訪：川普接受我建議 不再接蔡英文電話

2019-04-15 11:40

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-15 06:50

女大生為拍美照攀塔樓 不慎墜落身亡

2019-04-15 15:27

梅根要生了…英皇孫是美國人 英王室財產川普看光光？

2019-04-15 11:00

印尼大選海外投票 在台34投票所排長龍

2019-04-14 23:54

洞房花燭夜新郎醉倒 他趁機與新娘「睡到天亮」

2019-04-15 10:35

美中貿易談判 進入總結協商

2019-04-14 23:28

詭！4歲男孩玩槍不慎走火自轟 已有3個兄姐死於槍口下

2019-04-15 15:08

華為任正非：不排斥出售5G晶片 給蘋果iPhone

2019-04-15 08:17

印尼總統佐科威向中國借錢搞建設 遭批賣國

2019-04-15 00:03

「會飛的衛星發射台」 全球最大飛機試航成功

2019-04-15 01:31

影／畫面曝光！亞桑傑使館內穿短褲玩滑板

2019-04-15 14:13

讓印尼發大財 總統佐科威可望連任

2019-04-14 23:54

空姐上網賣「自然體香」二手絲襪 最多可賺2萬元

2019-04-15 12:32

「無名氏」小行星命名「公投」 這一位中國神祇候選

2019-04-14 20:31

川普嚴限移民！設法降逾期滯留率 學生、投資簽證趨嚴

2019-04-15 09:40

全球最大單日選舉將登場 印尼大選聚焦中國議題

2019-04-14 21:47

不顧美國反對 德國政府明確表態華為可參與德國5G建置

2019-04-15 07:49

單親媽媽變電競天后 成立俱樂部培育高手

2019-04-15 00:27

中美貿易協定 將設雙向機制

2019-04-14 23:55

網友放心！亞桑傑「使館貓」很安全 看主人被捕畫面

2019-04-15 14:27

下班後忍不住狂飲？可能是工作強顏歡笑過頭了

2019-04-15 15:34

川普打算盤 戰場限縮在經濟

2019-04-14 23:21

影╱印尼總統海外投票太踴躍 沒投完票急壞選民

2019-04-14 20:17

安倍逾5年後再訪福島核電廠 這次不穿防護衣了！

2019-04-15 09:04

一分鐘掌握任正非CNBC訪談要點：美國形同替華為打宣傳

2019-04-15 11:45

美企財測 有望帶美股創高

2019-04-15 00:25

美憂國家安全 30名中國大陸學者的美簽被取消

2019-04-15 11:55

回收新科技…讓塑膠消失

2019-04-15 00:25

馬斯克推文：特斯拉未來12個月生產50萬輛車

2019-04-15 07:57

價值非凡！擁有31張精靈寶可夢卡片 日男竟成百萬富翁

2019-04-15 17:22

老虎伍茲大復活贏美國名人賽 贊助商跟著揚眉吐氣

2019-04-15 10:35

厄瓜多控亞桑傑把大使館當間諜中心 連他的貓也是間諜

2019-04-15 10:40

貿易戰有望在近期結束 但美國農民卻因這事開心不起來

2019-04-15 17:55

蝦皮創辦人靠線上遊戲起家

2019-04-15 00:27

減碳循環經濟是潮流 IKEA啟動家具產品出租回收

2019-04-14 19:44

解禁日本牛肉出口 中日達共識

2019-04-15 11:13

印度13歲男孩重達190公斤 為足球夢減掉一半體重

2019-04-15 14:01

紐時：賀建奎基因編輯爭議 美國導師切割自清但知情

2019-04-15 10:37

國王人馬搶進Fed 惹議

2019-04-15 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top