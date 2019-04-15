印度13歲男孩重達190公斤 為足球夢減掉一半體重

2019-04-15 14:01 香港01 記者吳嘉善／報導



帕曼拿當時胖到走5米路就氣喘，沒法在浴室洗澡，只能在戶外水池浸浴。圖片來源／影片截圖 分享 facebook

印尼13歲男童珀曼拿（Arya Permana）曾被稱為「全世界最胖男孩」，因為他10歲時體重已高達420磅（約190公斤），相等於6個同齡小孩。為了珀曼拿的健康着想，父母讓他接受縮胃手術，而珀曼拿亦認真節食和做運動，終成功減去220磅（約100公斤），現在終於可與朋友玩耍，朝着成為足球員夢想邁出第一步。

父母溺愛 一日五餐另加汽水零食

珀曼拿出生時重8磅，與其他嬰兒無異，不過5歲開始暴肥，全因父母溺愛，他想吃什麼都滿足他。珀曼拿以前每天吃五頓正餐，每餐有飯、麵、雞蛋、超過半公斤雞肉、咖喱、炸雞等，正餐以外還會狂吃巧克力和雪糕等零食，以及飲汽水。珀曼拿食量驚人，父母甚至要向親友借錢來負擔他的伙食費。

這樣吃了幾年，珀曼拿的體重在10歲時達到高峰的420磅，相等於6個同齡小孩，因此被稱為「世上最胖小孩」。他當時胖到走5米路就氣喘，沒法在浴室洗澡，只能在戶外水池浸浴。儘管老師讚他學習能力高，但珀曼拿因逐漸失去自理和活動能力，導致要退學待在家中。

珀曼拿的老師說他聰明用功，是個成績優異的好學生，可惜珀曼拿因體重問題，而一度要退學。圖片來源／影片截圖 分享 facebook

醫生警告會死 唯一辦法縮胃

醫生警告，帕曼拿繼續這樣吃下去的話可能會死，父母終於在2017年讓他接受縮胃手術。帕曼拿在手術後食慾大減，1個月內迅速瘦了70磅（約32公斤）。珀曼拿的爸爸索曼特里（Ade Somantri）說：「他一開始很懊惱，因為珀曼拿很喜歡吃東西，但做完縮胃手術後，他吃得太多就會嘔吐。」

除了靠手術幫助，帕曼拿還嚴格節食，戒掉麵、汽水、甜食等不健康食物，改吃蔬果和增加運動量，至今已成功減去220磅，可以重返校園。

「輕」鬆生活 仍待切除多餘皮膚

減剩190磅的帕曼拿每天走1公里路上學，他說：「我現在快樂多了，因為我能踢足球，跟朋友到處去玩、在河裡玩水。以前我什麼也沒辦法做，哪裡都去不了，不能踢足球和打羽毛球，現在我可以了！」

帕曼拿熱愛足球，最喜歡的球隊是利物浦，偶像是巴西球星羅拔圖法明奴（Roberto Firmino），夢想有天能成為足球員，像偶像一樣馳騁球場。不過在那之前，他還有一件事要做，就是他的胸部和手臂在減肥後留下大量鬆弛的皮膚，像衣袖般垂下來，妨礙活動，因此他打算做手術切除這些多餘皮膚。

帕曼拿的父母說，兒子現在個性更開朗和平易近人，而且充滿自信。圖片來源／影片截圖 分享 facebook

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