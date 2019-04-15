親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐大限延後
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

撕裂南韓「墮胎罪」除罪遲到66年？

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

印度13歲男孩重達190公斤 為足球夢減掉一半體重

2019-04-15 14:01香港01 記者吳嘉善／報導

帕曼拿當時胖到走5米路就氣喘，沒法在浴室洗澡，只能在戶外水池浸浴。圖片來源／影片...
帕曼拿當時胖到走5米路就氣喘，沒法在浴室洗澡，只能在戶外水池浸浴。圖片來源／影片截圖
分享

印尼13歲男童珀曼拿（Arya Permana）曾被稱為「全世界最胖男孩」，因為他10歲時體重已高達420磅（約190公斤），相等於6個同齡小孩。為了珀曼拿的健康着想，父母讓他接受縮胃手術，而珀曼拿亦認真節食和做運動，終成功減去220磅（約100公斤），現在終於可與朋友玩耍，朝着成為足球員夢想邁出第一步。

父母溺愛　一日五餐另加汽水零食

珀曼拿出生時重8磅，與其他嬰兒無異，不過5歲開始暴肥，全因父母溺愛，他想吃什麼都滿足他。珀曼拿以前每天吃五頓正餐，每餐有飯、麵、雞蛋、超過半公斤雞肉、咖喱、炸雞等，正餐以外還會狂吃巧克力和雪糕等零食，以及飲汽水。珀曼拿食量驚人，父母甚至要向親友借錢來負擔他的伙食費。

這樣吃了幾年，珀曼拿的體重在10歲時達到高峰的420磅，相等於6個同齡小孩，因此被稱為「世上最胖小孩」。他當時胖到走5米路就氣喘，沒法在浴室洗澡，只能在戶外水池浸浴。儘管老師讚他學習能力高，但珀曼拿因逐漸失去自理和活動能力，導致要退學待在家中。

珀曼拿的老師說他聰明用功，是個成績優異的好學生，可惜珀曼拿因體重問題，而一度要退...
珀曼拿的老師說他聰明用功，是個成績優異的好學生，可惜珀曼拿因體重問題，而一度要退學。圖片來源／影片截圖
分享

醫生警告會死　唯一辦法縮胃

醫生警告，帕曼拿繼續這樣吃下去的話可能會死，父母終於在2017年讓他接受縮胃手術。帕曼拿在手術後食慾大減，1個月內迅速瘦了70磅（約32公斤）。珀曼拿的爸爸索曼特里（Ade Somantri）說：「他一開始很懊惱，因為珀曼拿很喜歡吃東西，但做完縮胃手術後，他吃得太多就會嘔吐。」

除了靠手術幫助，帕曼拿還嚴格節食，戒掉麵、汽水、甜食等不健康食物，改吃蔬果和增加運動量，至今已成功減去220磅，可以重返校園。

「輕」鬆生活　仍待切除多餘皮膚

減剩190磅的帕曼拿每天走1公里路上學，他說：「我現在快樂多了，因為我能踢足球，跟朋友到處去玩、在河裡玩水。以前我什麼也沒辦法做，哪裡都去不了，不能踢足球和打羽毛球，現在我可以了！」

帕曼拿熱愛足球，最喜歡的球隊是利物浦，偶像是巴西球星羅拔圖法明奴（Roberto Firmino），夢想有天能成為足球員，像偶像一樣馳騁球場。不過在那之前，他還有一件事要做，就是他的胸部和手臂在減肥後留下大量鬆弛的皮膚，像衣袖般垂下來，妨礙活動，因此他打算做手術切除這些多餘皮膚。

帕曼拿的父母說，兒子現在個性更開朗和平易近人，而且充滿自信。圖片來源／影片截圖
帕曼拿的父母說，兒子現在個性更開朗和平易近人，而且充滿自信。圖片來源／影片截圖
分享

延伸閱讀：

遭同學拿食物羞辱：她什麼都吃　270磅英女健康飲食14個月瘦一半

瑪麗醫院引入新一代機械臂　前列腺、腎臟微創手術更精準

文章授權轉載自《香港01》

衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

空姐上網賣「自然體香」二手絲襪 最多可賺2萬元

2019-04-15 12:32

洞房花燭夜新郎醉倒 他趁機與新娘「睡到天亮」

2019-04-15 10:35

牠殺了飼主！「全球最危險鳥類」利刃長爪攻擊跌跤飼主　

2019-04-14 11:40

比中樂透還難！連續三代忌日相同 嚇得後代每年這天都提心吊膽

2019-04-14 11:11

尋覓身世多年 49名子女的生父竟都是這個醫生！

2019-04-13 14:45

俄女擅自闖入柵欄內餵熊 左手臂被咬斷慘需截肢

2019-04-13 12:45

男子遭牧羊犬咬傷生殖器 飼主卻辯稱：我家狗很乖！

2019-04-12 20:22

英國「最恐怖火車」飽覽海峽美景 忘記關窗恐淹死？

2019-04-12 20:09

為減輕母親負擔！女大生16萬喊價初夜 竟有60人競標

2019-04-12 18:36
看更多

熱門文章

「爹地傷害媽咪」3歲兒目擊父殺母 20多年後終破案

2019-04-14 15:02

白宮顧問南華早報專訪：川普接受我建議 不再接蔡英文電話

2019-04-15 11:40

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-15 06:50

上百億全球最貴畫作是假貨？ 藝術學者新書爆只值3萬7

2019-04-14 17:59

梅根要生了…英皇孫是美國人 英王室財產川普看光光？

2019-04-15 11:00

印尼大選海外投票 在台34投票所排長龍

2019-04-14 23:54

他可望成為美國首位同志總統 另一半的他強助攻

2019-04-14 15:13

最可愛的手提行李！會給飛機上乘客送飛吻

2019-04-14 15:47

美中貿易談判 進入總結協商

2019-04-14 23:28

印尼總統佐科威向中國借錢搞建設 遭批賣國

2019-04-15 00:03

川普嗆贏5G競爭 陸媒酸他「大躍進式的不冷靜」

2019-04-14 18:06

洞房花燭夜新郎醉倒 他趁機與新娘「睡到天亮」

2019-04-15 10:35

華為任正非：不排斥出售5G晶片 給蘋果iPhone

2019-04-15 08:17

「會飛的衛星發射台」 全球最大飛機試航成功

2019-04-15 01:31

讓印尼發大財 總統佐科威可望連任

2019-04-14 23:54

「無名氏」小行星命名「公投」 這一位中國神祇候選

2019-04-14 20:31

全球最大單日選舉將登場 印尼大選聚焦中國議題

2019-04-14 21:47

川普嚴限移民！設法降逾期滯留率 學生、投資簽證趨嚴

2019-04-15 09:40

考古重大發現 埃及第五王朝古墓出土

2019-04-14 15:24

不顧美國反對 德國政府明確表態華為可參與德國5G建置

2019-04-15 07:49

空姐上網賣「自然體香」二手絲襪 最多可賺2萬元

2019-04-15 12:32

中美貿易協定 將設雙向機制

2019-04-14 23:55

單親媽媽變電競天后 成立俱樂部培育高手

2019-04-15 00:27

美國務卿龐培歐挺台：樂見巴拉圭與台灣關係溫暖

2019-04-14 17:28

影╱印尼總統海外投票太踴躍 沒投完票急壞選民

2019-04-14 20:17

新視野號探測冥王星 科學家出書一窺內幕

2019-04-14 16:09

川普打算盤 戰場限縮在經濟

2019-04-14 23:21

安倍逾5年後再訪福島核電廠 這次不穿防護衣了！

2019-04-15 09:04

美企財測 有望帶美股創高

2019-04-15 00:25

明知無勝算為何選美國總統 這些人各有盤算

2019-04-14 16:12

回收新科技…讓塑膠消失

2019-04-15 00:25

美憂國家安全 30名中國大陸學者的美簽被取消

2019-04-15 11:55

馬斯克推文：特斯拉未來12個月生產50萬輛車

2019-04-15 07:57

英脫歐一延再延 歐洲地圖出版商頭痛

2019-04-14 18:34

減碳循環經濟是潮流 IKEA啟動家具產品出租回收

2019-04-14 19:44

移居城市變調！ 雪梨月逾6千人出走

2019-04-14 14:40

影／烏雲變身龍捲風 德州居民追風直擊

2019-04-14 16:57

蝦皮創辦人靠線上遊戲起家

2019-04-15 00:27

生命從何誕生 研究認淺水區較有可能

2019-04-14 18:02

一分鐘掌握任正非CNBC訪談要點：美國形同替華為打宣傳

2019-04-15 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top