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俄女擅自闖入柵欄內餵熊 左手臂被咬斷慘需截肢

2019-04-13 12:45聯合新聞網 綜合報導

俄羅斯傳出一起棕熊傷人事件。圖／取自《每日郵報》
俄羅斯傳出一起棕熊傷人事件。圖／取自《每日郵報》
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俄羅斯傳出一起棕熊傷人事件。一名女子日前參觀一間私人動物園時，擅自闖入圍欄內餵食棕熊，卻不慎遭到攻擊，左手被棕熊啃斷，右手也有嚴重撕裂傷，最後左手臂傷勢過重，只好將手肘以下部位截肢，目前園區已先暫時關閉。據了解，該動物園2016年時也曾發生過類似事件。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯一名27歲的女子至布拉戈維申斯克一露營處遊玩，8日時到營區內的私人動物園參觀，她為了餵食棕熊，擅自走入柵欄內，卻遭到攻擊，棕熊咬住她的雙手，左手傷勢嚴重，幾乎被咬碎，右手則有嚴重撕裂傷，女子痛苦的倒地呻吟，周圍佈滿血跡。

事件發生後，該女子立即被送往阿穆爾州的醫院治療，由於她失血過多，一度還出現休克狀況，經過醫師診斷後發現，她的左手臂被咬碎、傷勢過重，只能將手肘以下部位截肢，右手則有嚴重的撕裂傷，但不需截肢，最後女子幸運地保住一命。

目前該私人動物園已暫時關閉，雖然女子供稱是因為她進入柵欄內才被攻擊，但也有目擊者說，女子沒有進入籠子內，僅是靠近而已，因此事發細節還有待調查。

據了解，該營區在2016年也發生過類似事件，當時一名喝醉酒的女子翻過柵欄，想要餵食棕熊，結果遭到攻擊，護理人員指出，因女子酒醉緣故，才會導致意外發生。

動物園俄羅斯

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