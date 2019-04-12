親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐大限延後
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

15年前掏空案後下市 這公司獲利大復活

外交部人事令發布 張淑玲正式接任駐橫濱分處處長

英國「最恐怖火車」飽覽海峽美景 忘記關窗恐淹死？

2019-04-12 20:09香港01 記者李納德／報導

道利什鐵路沿海而建，列車經過時常被巨浪拍打。（「Seref Sezgin」Twi...
道利什鐵路沿海而建，列車經過時常被巨浪拍打。（「Seref Sezgin」Twitter圖片）
分享
坐火車要注意安全，還要記得關窗！英國德文郡道利什（Dawlish）有一條沿海堤而建的鐵路，乘客向外望就是英倫海峽，海岸時常掀起巨浪拍打車身，所以乘客需要事先關好車窗，以免海浪沖入車廂內，堪稱「最恐怖火車」。英國政府早前決定要在鐵路外築起一道7.5米高的海堤，結果反而有人不滿，指計劃有安全隱憂，更會嚴重打擊當地旅遊業。

據英國傳媒報道，這條鐵路建於海堤上，沿着海岸線行走，緊鄰英倫海峽，全長大約6.4公里。每當列車經過時，乘客都必須關上車窗，防止海浪沖入車廂。

這條鐵路最危險的位置是道利什站，建成於1846年，因為貼近海邊，所以經常被巨浪拍打，火車經常會「衝破」海浪。這車站原本只有一個木製月台，直至1858年才多設一個平台提供循環線服務。1983年，車站因大火被燒光，政府再重建一個車站，2014年時，道利什海堤的一部分被海浪沖走，鐵路又因強風及巨浪而造成嚴重損毀，政府一度關閉鐵路維修。

雖然聽起來危險，但道利什站可以飽覽英倫海峽美景，沿海岸線而建的鐵路更非常壯觀，而列車時常「破浪而出」，亦吸引了許多愛冒險的旅客專程前來，故是當地知名景點。不過，因為海浪等不穩定因素，工黨甚至建議興建新國家鐵路時，應繞過道利什站，免生危險。

由於安全問題，英國政府決定斥資8000萬鎊（約8.2億港元）建造一條7.5米高的新海堤，造成一道比雙層巴士更高的「圍牆」，保護行車安全。然而，計劃引來不少反對聲音，有反對者質疑過高海堤反會令海邊的小鎮面對洪水問題，因為在天氣惡劣日子，一旦有海浪成功翻過海堤就難以流回大海。另一方面，不少市民擔心海堤會摧毀當地旅遊業，因為每年都有上千萬遊客前往觀看當地的海岸邊及着名的德文郡紅色懸崖。

延伸閱讀：

主人喝醉酒被火車撞死　忠心黑狗伴屍數小時 拉牠走還張口咬

隔壁禁養狗　暖心狗主圍欄略施小計 助鄰居天天探狗

文章授權轉載自《香港01》

英國列車雙層巴士大火

相關新聞

男子遭牧羊犬咬傷生殖器 飼主卻辯稱：我家狗很乖！

2019-04-12 20:22

為減輕母親負擔！女大生16萬喊價初夜 竟有60人競標

2019-04-12 18:36

「湖中女神」每天泡湖水12小時 全是為了治病

2019-04-12 15:58

網站推「權力遊戲GOT」劇透短訊服務 靈感源於分手惡作劇

2019-04-11 21:53

影／她油門當剎車踩暴衝健身房 爺連人帶機噴飛　

2019-04-11 20:45

鑲滿「200萬顆水鑽」的藍寶堅尼 車主竟是24歲霸氣正妹設計師！

2019-04-11 19:33

影／世界最大洞穴可容紐約市 英探險隊發現超深地下河

2019-04-11 17:43

遭同學丟食物羞辱：她什麼都吃 122公斤女健康飲食14個月瘦一半

2019-04-11 16:24

大人都眼紅！她5歲當網紅 12歲生日「買BMW送自己」

2019-04-11 10:41

影／漢堡神偷？麥當勞系統出包 他買11個漢堡花0元

2019-04-10 17:55

冰箱裡驚見「女人微笑臉龐」 網友嚇：別這樣包食物！

2019-04-10 17:54

為當網紅拍片殺人！殘忍逼路人跳河4公尺慘死

2019-04-10 16:33

撒旦崇拜？巴西少女肢解5歲親弟 吃陽具還擺魔法陣

2019-04-10 11:17

深信賞味期限！英國一年丟掉7.2億顆蛋 價值56億

2019-04-10 11:09

死前懺悔？女自稱護士 曾因「好玩」調包5000嬰孩

2019-04-10 10:39

傻眼！3歲童玩老爸iPad忘密碼 鎖機48年到2067年

2019-04-10 09:11

「非洲首富」領三億現金再回存 只為了確認自己有錢

2019-04-09 22:01
看更多

熱門文章

「日本製造」就是好？砸大錢自己裝F-35 試駕卻慘摔...

2019-04-12 10:00

維基解密創辦人蝸居7年狼狽被捕 厄瓜多：忍無可忍

2019-04-11 22:00

太空人身體變化 返地球後有一小部分無法復原！

2019-04-12 08:57

南韓禁福島水產案大逆轉 WTO判日本敗訴

2019-04-12 05:44

只差十公里！以色列「創世紀號」降落月球功敗垂成

2019-04-12 10:07

亞桑傑被捕時 喊的是這個人的名字

2019-04-11 22:14

影／她油門當剎車踩暴衝健身房 爺連人帶機噴飛　

2019-04-11 20:45

亞桑傑疑遭偷拍性愛光碟 波霸女星忙撇清

2019-04-11 23:14

對抗強權英雄？逃避制裁狗熊？ 亞桑傑評價兩極

2019-04-11 23:59

「廁所遭人入侵！」警攜槍帶警犬救援 結果笑翻眾人

2019-04-12 13:42

影／踢走30年總統 迎來新獨裁者...蘇丹人由喜轉怒

2019-04-12 13:24

為減輕母親負擔！女大生16萬喊價初夜 竟有60人競標

2019-04-12 18:36

維基解密創辦人亞桑傑躲7年被捕 美國要求引渡

2019-04-12 00:36

「湖中女神」每天泡湖水12小時 全是為了治病

2019-04-12 15:58

你的自拍會害死袋鼠 人類食物可能是袋鼠毒藥

2019-04-12 12:45

蘇丹國防部長：總統遭羈押 軍方接掌國家

2019-04-11 21:54

貝佐斯向零售同業下戰帖：最低工資比照亞馬遜，敢嗎？

2019-04-11 21:34

厄瓜多稱行使主權撤銷庇護亞桑傑 美提引渡要求

2019-04-11 21:49

中產階級好苦 成經濟地雷

2019-04-12 02:07

Uber近三年營業虧損達100億美元 去年淨利9.97億美元

2019-04-12 08:00

英副外相：英國挺台參與世界衛生大會

2019-04-12 08:51

厄瓜多：撤銷亞桑傑外交庇護前 不知有引渡要求

2019-04-12 04:20

影／亞馬遜證實！Alexa錄下用戶聲音 有人專門監聽

2019-04-12 17:58

美中協商達共識 將設「執行辦公室」

2019-04-12 02:08

當駭客認罪25次罰款了事 亞桑傑這回難逃美國大牢

2019-04-11 22:53

影／網友驚呆！女童幫4.5公尺巨蟒擦藥 爸爸：不擔心

2019-04-12 16:50

美股小幅收低 成長疑慮抵銷樂觀經濟數據

2019-04-12 06:53

失事F-35A戰機曾2度故障迫降 美日將聯手調查

2019-04-12 13:00

影／曾誇維基解密是寶藏 川普現改口裝傻被打臉

2019-04-12 13:20

JDI正式宣布接受宸鴻、富邦等台陸聯盟注資800億日圓

2019-04-12 16:34

多少錢能讓你出賣朋友？研究：男性金額高於女性

2019-04-12 15:01

浴室傳怪聲報案 警攻堅破門才知鬧烏龍

2019-04-12 13:11

網站推「權力遊戲GOT」劇透短訊服務 靈感源於分手惡作劇

2019-04-11 21:53

美PPI回溫 Fed鴿派立場不變

2019-04-12 02:07

Uber將申請IPO 估值千億美元

2019-04-11 23:38

蘇丹在位30年總統下台 軍方接管政權

2019-04-12 00:03

納坦雅胡勝選 不道德的權力咆哮

2019-04-12 04:21

贏2.7億勁球 90歲老嫗告兒子理財不當

2019-04-12 18:50

體內器官全錯位 她卻能活到99歲

2019-04-12 17:34

金正恩再被推舉為國務委員長 地位益加穩固

2019-04-12 07:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top