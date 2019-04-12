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男子遭牧羊犬咬傷生殖器 飼主卻辯稱：我家狗很乖！

2019-04-12 20:22聯合新聞網 綜合報導

男子遭到牧羊犬咬傷生殖器，飼主卻辯稱「我家的狗很乖，從沒攻擊過別人」。示意圖／i...
男子遭到牧羊犬咬傷生殖器，飼主卻辯稱「我家的狗很乖，從沒攻擊過別人」。示意圖／ingimage
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實在有夠衰！昨（11）日，韓國一名男子到住家外頭倒垃圾後，準備搭乘電梯上樓，豈料電梯門一打開，竟然有一隻巨大的英國古代牧羊犬如猛虎出柙般衝了出來，直直朝男子方向跑去，更當場咬住男子的生殖器官，令男子痛不欲生。

根據《韓國先驅報》報導，事件發生在南韓釜山的一處公寓大樓，一名39歲的男子到公寓外頭倒垃圾，隨後準備搭乘電梯返回住家。電梯開門時，男子看到了一名女子牽著一頭身長95公分、重達45公斤的英國古代牧羊犬，沒想到下一秒，牧羊犬突然爆衝，直接瞄準男子的生殖器一口咬下，讓男子當場痛不欲生，隨即送往醫院治療。

該牧羊犬的主人是一名29歲的女子，當時她牽著自家的牧羊犬搭乘電梯，準備帶著愛犬到住家附近散步，沒想到竟意外釀成悲劇。女子向警方表示，愛犬曾經被人用廚餘桶威脅過，而事發當時男子手上也拿著廚餘桶，所以愛犬才會突然攻擊男子。

女子還一度喊冤表示，「我家的狗真的很乖，牠從來沒有攻擊過別人」，但警方仍以過失傷害罪，將女子送辦。而受害男子到醫院縫合傷口後，目前已無大礙。根據韓國的《動物保護法》，僅規定五種猛犬及部分雜種犬需要配戴嘴套，而英國古代牧羊犬並非在規範之中，所以事發的牧羊犬沒有戴上嘴套，並未觸法。

南韓

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