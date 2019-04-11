網站推「權力遊戲GOT」劇透短訊服務 靈感源於分手惡作劇

2019-04-11 21:53 香港01 記者謝茜嘉／報導



「冰與火之歌：權力遊戲」最終季登場，觀眾期待度已至巔峰。圖／摘自HBO 分享 facebook

作為劇迷最討厭就是有人劇透！隨住HBO熱播美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）將於香港時間下周一（15日）播出最後一季，外國有網站推出「劇透《權力遊戲》專用短訊服務」，讓用戶可以惡搞朋友們，透過匿名發文每集劇透給對方。有人形容這個服務「非常邪惡」，亦有人認為大快人心，能對付以往曾殘忍地劇透的「朋友」。

HBO熱播美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季將於香港時間下周一（15日）播出，全球粉絲熱切期待。網站Spoiled.io提供「劇透《權力遊戲》專用短訊服務」，每集收費為0.99美元（約7.77港元），程式便會自動及匿名向「受害者」發送每集最新的劇情簡介，其後用戶更可查看朋友的反應。

據開發人員指，服務靈感源於一個的帖子，一名外國男子2年前Reddit論壇發帖，指因偷食分手後，令前女友變得憎恨，對方知道他最喜歡看《權力遊戲》，於是便在新一季每集播出後，都會傳劇透信息，令他不能與現任女友一同追劇。

該服務在2016年已投入服務，剛好是在《權力遊戲》第6季開播前，而當時已有超過百名「受害者」。網站表示，配合該劇最終季的播出，服務亦升級至國際，令全球的粉絲都有機會成為受害者。有網民得知此服務後，形容「非常邪惡」，亦有人認為大快人心，能對付以往曾殘忍地劇透的「朋友」。

服務聲稱只需0.99美元，自動向「受害者」發送每集最新的劇情簡介。（圖／擷自網路） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》