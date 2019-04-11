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影／她油門當剎車踩暴衝健身房 爺連人帶機噴飛　

2019-04-11 20:45聯合新聞網 綜合報導

天外飛來橫禍！美國加州一名老當益壯的退休爺爺，日前一大早前往健身房鍛鍊身體，當時他正在跑步機上操作，突然衝進一輛失控的賓士車，直直把老爺爺連人帶機撞飛，玻璃落地窗瞬間碎裂噴濺四處，所幸老爺爺及時滾向一邊，才沒有慘死輪下。

《每日郵報》8日報導，這起駭人意外發生在3月29日，當時67歲的基華茲（Samuel Kiwasz）在加州卡爾弗城健身房的跑步機上運動，為接下來的團體塑身課程暖身。突然一輛紅色賓士轎車（Mercedes SUV）高速衝撞玻璃，從監視錄影器畫面中可見，這輛轎車撞破玻璃後依然沒有煞車，繼續加速撞上位在前方的跑步機。

強大撞擊力讓玻璃碎裂一地，跑步機瞬間向後位移一大段距離，基華茲整個人也隨之彈飛，撞開後方門未上鎖的辦公室後，重重摔落在地。一旁的工作人員見狀後，趕緊前來關切基華茲並攙扶他起身。肇事女駕駛打赤腳下車查看，一臉茫然的她絲毫沒有意識到自己差點鑄下大錯，上前詢問基華茲，見其僅受輕傷，竟想就此駕車逃逸，幸好路過下班的員警將她攔住。

驚魂未定的基華茲受訪時表示，「我活著真是一個奇蹟！撞擊發生在一瞬間，四周玻璃都被炸裂，幸好我身後辦公室的門被撞開，整個人往裡面滾，才沒有被輾斃。」警方不久便抵達現場，雖然肇事女子聲稱是因為剎車板失靈，不過從畫面上分析，女子疑似是誤把油門當剎車踩才造成車禍，詳細情形還有待釐清。

加州一名老爺爺在健身房運動，沒想到卻遭失控轎車暴衝撞飛，差點被輾斃。圖擷自《每日...
加州一名老爺爺在健身房運動，沒想到卻遭失控轎車暴衝撞飛，差點被輾斃。圖擷自《每日郵報》
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