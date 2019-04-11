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鑲滿「200萬顆水鑽」的藍寶堅尼 車主竟是24歲霸氣正妹設計師！

2019-04-11 19:33聯合新聞網 綜合報導

英國倫敦市中心驚見貼滿200萬顆施華洛世奇水鑽的藍寶堅尼，民眾紛紛圍觀拍照。圖／...
英國倫敦市中心驚見貼滿200萬顆施華洛世奇水鑽的藍寶堅尼，民眾紛紛圍觀拍照。圖／翻攝自每日郵報
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能擁有一台名車總讓人感到欣羨，但英國倫敦這位俄籍正妹的愛車卻使民眾看得目瞪口呆。她霸氣秀出鑲滿200萬顆施華洛世奇水鑽的藍寶堅尼，並自信地喊話，「我沒有富爸爸，我就是我自己的金主」，杜絕其他人對金錢來源的臆測。

據《每日郵報》報導，這位正妹車主是24歲的俄籍女設計師拉迪若娃（Daria Radionova），她為了裝飾自己的愛車將其貼滿亮麗奪目的水鑽，還特別對車子進行改裝，以避免過重的水鑽影響車體的氣流。儘管這台跑車原本就要價高達27萬英鎊（約新台幣1080萬元），拉迪若娃用心為車體鑲嵌水鑽，會導致最高時速350公里的車速大幅減弱，她仍是樂此不疲。

不過，這並非拉迪若娃第一次改裝跑車的創舉，她之前也曾分別為自家的賓利Continental、GT賓士CLS、藍寶堅尼Huracan裝上施華洛世奇水鑽各100萬顆、150萬顆。但拉迪若娃燦爛奪目的藍寶堅尼，也確實成功地從停有無數名車的英國倫敦市的騎士橋（Knightsbridge）街道抓住所有人的目光，成為眾所矚目的焦點。

大膽的炫富行為使拉迪若娃屢遭外界質疑，但她堅定自信地回應，「我沒有富爸爸，但我有錢，我就是自己的金主，這種感覺很酷斃了」。

藍寶堅尼車主是英國倫敦24歲的俄籍辣妹拉迪若娃，她霸氣喊「我就是自己的金主」。圖...
藍寶堅尼車主是英國倫敦24歲的俄籍辣妹拉迪若娃，她霸氣喊「我就是自己的金主」。圖／翻攝自每日郵報
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跑車正妹藍寶堅尼

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