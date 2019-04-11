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遭同學丟食物羞辱：她什麼都吃 122公斤女健康飲食14個月瘦一半

2019-04-11 16:24香港01 記者吳嘉善／報導

英女哈德利原本體重達122公斤，靠著健康飲食終在14個月內減去逾半體重。圖擷自哈...
英女哈德利原本體重達122公斤，靠著健康飲食終在14個月內減去逾半體重。圖擷自哈德利臉書
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英國21歲女子哈德利（Lucie Hadley）原本體重高達270磅（約122公斤），中學時期飽受欺凌，每天因體形苦惱；在20歲生日前夕，她突然覺醒，不想繼續浪費人生，於是下定決心減肥，最後成功靠健康飲食在14個月內減去逾一半體重。

覺得外出會令朋友丟臉

哈德利童年已開始過重，中學時期天天被同學取笑，更因遭欺凌而多次調班。她說印象最深刻的一次，有同學在飯堂向她邊扔食物邊大聲說：「她會吃掉的，她什麼都吃！」

為體重煩惱成了哈德利的生活重心，媽媽和姐姐叫她一起外出購物，她覺得只會是噩夢，因為店鋪總沒有適合她的衣服；朋友邀她開睡衣派對，她會事先把衣服標籤全部剪掉，以免別人看到她的尺碼。哈德利覺得自己令家人和朋友丟臉，後來更拒絕參加任何活動，「因為留在家中比較輕鬆」。

直至20歲生日前夕，家人問哈德利想怎樣慶祝，她像平時一樣回答：「沒什麼特別，留在家裏就行。」但就在那一刻，她突然意識到自己正在浪費最美好的青春，餘生不能再繼續這樣下去。

「我沒有輸給欺負我的人」

哈德利跟隨母親報名參加減肥公司「瘦身世界」（Slimming World）的課程，得到志同道合的組員鼓勵，靠健康飲食成功減去140磅（約64公斤），還獲選為2019年度的年輕苗條小姐。

哈德利減肥前愛吃英式早餐，減肥期間也照吃，但就改為低脂的素食香腸，把煙肉的脂肪切掉以及改變烹調方式。她說，只要進食更多蔬果和戒掉吃垃圾食物等壞習慣，即使減肥也可以享受義大利麵、巧克力和咖哩等美食。

隨着體重不斷下降，哈德利的自信慢慢增加。在特殊學校任職教學助理的她說，以前總是腰酸骨痛，就連坐在地上和學生玩都很困難，現在則充滿能量，工作更有幹勁。

哈德利最近第一次和男朋友去旅行，且首度穿上比基尼泳衣，她說終於覺得自己活得像個年輕女孩，看着鏡子內心非常自豪，「我為自己創造了一個更健康更快樂的未來。最重要的是，我沒有輸給那些當年欺負我的人。」

哈德利在最胖的時候遇見男友，即使對方經常稱讚她，她仍因身形感到自卑。圖擷自哈德利...
哈德利在最胖的時候遇見男友，即使對方經常稱讚她，她仍因身形感到自卑。圖擷自哈德利臉書
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【勵志】太肥致停經恐不育 日本女生1年勁減51公斤挽回幸福人生

【瘦身減肥】為食媽媽兩個月減15磅 學會用一茶匙油煮出不同菜式

文章授權轉載自《香港01》

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