男女澡堂裡的小鴨神反差 網笑：男生就是長不大

2019-04-11 16:48 聯合新聞網 綜合報導



日本大阪一公共浴池上週舉辦了「鴨浴」活動，老闆在澡堂內準備了大量的玩具小鴨和小海豹提供陪洗服務。不論男女客人在與泡澡玩具共度一段美好時光後，都好好的把玩具收好了，只是雙方對收拾的定義差了十萬八千里。

從玩具小鴨的收納方式就可以看出男女面對泡澡和收納的態度差異。photo credit: twitter: 戎湯 分享 facebook

大阪戎湯的老闆在鴨浴活動結束後上傳兩張照片到Twitter上，讓大家看看泡澡玩具在男湯和女湯內的收納差異。男湯裡的小鴨和小海豹們被整齊劃一的排列在浴池旁，而女湯內的玩具們則依造型的不同被收進兩個沐浴盆中。「大人男女們」看待泡澡與玩具的態度透過照片一覽無遺。

網友針對照片紛紛提出自己的解析「男人泡澡時追求的是樂趣、女人泡澡時追求的是效率」、「男人偏向浪漫主義，女人則多為現實主義」，不論性別上的差異如何「大家都收得很好」讓人不由得對光顧澡堂的顧客們發出讚許。

雖然大多人對男湯中玩具的排列方式表示「男人就是長不大」、「童心未泯」但也有人對於整齊立於澡堂邊的泡澡玩具產生「這是什麼祭壇嗎」的聯想，甚至自行腦補了畫面「全身光溜溜的大叔一臉嚴肅的幫玩具排好隊」。女生的分類式收法則讓人覺得「女人果然還是擅長整理啊」。

此種排列方式讓人產生「這是祭壇嗎」的聯想。photo credit: twitter: 戎湯 分享 facebook

對於長大之後還能有機會在浴池裡玩玩具，不少人稱讚「老闆很有心」，提供了大人們一次「回到小時候」的機會，直接表態「一定不會錯過明年的鴨浴」。