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大人都眼紅！她5歲當網紅 12歲生日「買BMW送自己」

2019-04-11 10:41聯合新聞網 綜合報導

娜特楠買給自己的12歲生日禮物是一台BMW。圖／取自娜特楠臉書
娜特楠買給自己的12歲生日禮物是一台BMW。圖／取自娜特楠臉書
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買一輛BMW轎車是許多人的夢想泰國一位12歲女孩娜特楠（Natthanan），靠著自身實力，生日的時候送自己一台BMW。她從小就對彩妝感興趣，看YouTube影片自學化妝，去上了化妝培訓課，去年還到時裝周幫國際名模化妝，現在已是泰國著名化妝師。

綜合外媒報導，娜特楠因為喜歡化妝，5歲就開設YouTube頻道當起YouTuber，分享化妝經驗，當時的影片引起廣大網友討論，有人認為她把臉塗的太白、口紅太紅、眼線塗得歪七扭八很可愛，也有人批評那麼小的孩子不應該化妝。

娜特楠因為喜歡化妝，5歲就開設YouTube頻道當起YouTuber，分享化妝經...
娜特楠因為喜歡化妝，5歲就開設YouTube頻道當起YouTuber，分享化妝經驗。圖／取自娜特楠臉書
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娜特楠表示她每天晚上都會看著那些批評謾罵的言論流淚，不過她的媽媽相當支持她做自己想做的事，甚至替她報名職業化妝培訓課程，讓她獲得機會學習化妝技術，到曼谷拜師學藝，隨著長時間的經驗累積，娜特楠表現出超齡實力，2018年還在彩妝老師的推薦下，到倫敦幫國際名模化妝，許多美妝節目也邀請她出席，打響國內外知名度。

小小年紀的娜特楠，已經成為泰國人氣彩妝師，平時會利用閒暇時間去幫客戶化妝賺錢，減輕媽媽的負擔。她近日更在臉書發文祝福自己生日快樂，感謝網友、粉絲們一路支持，並PO出靠自己努力賺到的生日禮物BMW轎車。

網友們看到娜特楠事業有成，紛紛驚嘆「這麼小的年紀還這麼努力不簡單」、「別人的人生總是沒讓我失望」、「我12歲還在媽媽幫我簽聯絡簿」、「在台灣這年紀只會被要求書讀好考試考得好，管你孩子有什麼興趣」、「大人都要慚愧了」。

她媽媽相當支持她做自己想做的事，甚至替她報名職業化妝培訓課程，讓她獲得機會學習化...
她媽媽相當支持她做自己想做的事，甚至替她報名職業化妝培訓課程，讓她獲得機會學習化妝技術，到曼谷拜師學藝。圖／取自娜特楠臉書
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泰國BMW時裝周YouTuber夢想

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