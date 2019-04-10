撒旦崇拜？巴西少女肢解5歲親弟 吃陽具還擺魔法陣

2019-04-10 11:17 聯合新聞網 綜合報導



18歲的卡琳娜將5歲弟弟殺害並肢解。圖擷自 International Business Times 分享 facebook

巴西日前發生一起駭人命案！一名18歲少女卡在家中殺害5歲弟弟後分屍，還吃下他的生殖器。由於遺體在地上被七根蠟燭包圍，警方懷疑謀殺是黑魔法儀式的一部分，正著手調查。

根據《國際財經時報》報導，18歲的卡琳娜·羅克（Karina Roque）週四在巴西聖羅克（Sao Roque）的家中殺害了她的弟弟梅肯·羅克（Maycon Roque）。卡琳娜的母親表示她當時正外出購物，並將弟弟交給姊姊幫忙照顧。幾個小時後，當她回來時，卡琳娜拒絕讓她進屋，因此找來了親戚一起破門而入。沒想到一進門卻看到兒子慘遭分屍的可怕景象，媽媽當場驚嚇過度而昏倒。

家人破門而入後，卡琳娜曾試圖逃走，但被她的叔叔和其他親戚所束縛。「她顯然變得非常具有攻擊性」，調查人員戈斯（Anderson Góes）表示卡琳娜拿石頭丟傷了叔叔，並咬了自己家的狗。

戈斯補充說到，受害者的頭部部分被斬首，眼球被刺穿，雙腳也被燒傷，身體某些部位也被摘除。事後卡琳娜坦承，她把弟弟引誘到臥室，並假裝和弟弟玩遊戲，之後用枕頭悶死對方，最後將弟弟的生殖器切掉並吃了它。

卡琳娜的家人表示，卡琳娜一直都很照顧她的弟弟，不知為何會發生這樣的事情。而調查人員在房裡找到燒毀的手機、記憶卡、小刀和少量大麻。他們正在調查卡琳娜是否吸毒或是與網路上崇拜撒旦或黑魔法的份子有聯繫，而被鼓勵或煽動犯罪。