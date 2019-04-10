死前懺悔？女自稱護士 曾因「好玩」調包5000嬰孩

2019-04-10 10:39 聯合新聞網 綜合報導



尚比亞一名護士稱聲過去曾因為「好玩」將5千名嬰孩調包。 圖片來源ingimage 分享 facebook

非洲尚比亞傳出護士將產房的嬰兒調包，12年間有多達5000名嬰兒被調換。而這一切，竟然只是因為「好玩」？目前有關當局已經介入調查是否真有此事。

根據尚比亞媒體《路沙卡時報》（Lusaka Times）報導，一名女護士伊麗莎白·巴瓦利·姆威瓦（Elizabeth Bwalya Mwewa）在社交媒體上聲稱自己曾在尚比亞大學教學醫院（The University Teaching Hospital，UTH）產房工作，並在1983至1995年間「為了好玩」偷偷將產房內的5000名嬰兒調包。也因為嬰兒和父母沒有血緣關係，許多夫妻因為DNA測試而離婚。她表示因為罹癌將不久於人世，為了向上帝請求寬恕，因此決定坦承這件事，希望上帝和尚比亞人民能夠原諒她做犯下的罪孽。而這篇文章也在網路上引起軒然大波。

然而根據調查，尚比亞護理委員會（General Nursing Council ）的助產士名單中並沒有姆威瓦的名字，也沒有在大學教學醫院產科病房工作的紀錄。尚比亞護理委員會發言人表示，對此事的調查將有助於確認網路傳聞的真實性，並呼籲民眾保持冷靜，因為調查仍在繼續。