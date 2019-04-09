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影／日本F-35戰機失聯 疑已墜海

直播一口吃拳頭大饅頭 網紅口吐白沫昏厥

2019-04-09 20:03聯合新聞網 綜合報導

Sola常利用YouTube進行直播，在疑似因為直播噎死的消息傳開後，大量網友湧...
Sola常利用YouTube進行直播，在疑似因為直播噎死的消息傳開後，大量網友湧入她的頻道觀看她過去的影片。圖擷自／sola Channel
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昨（8）日傳出，日本一名女性youtuber在直播中，因為一口吃下比拳頭還大的紅米饅頭，不到一分鐘就突然表情痛苦的趴在地上乾嘔，隨後倒在坐墊上、嘴邊還有白色泡沫流下，嚇壞當時收看直播的觀眾，直到26分鐘後才有救難人員趕到，隨後直播中斷，至今未傳出任何消息，網路上甚至有許多人推測直播主已經去世。

這名女性「Sola」常利用YouTube進行直播，平時多以和網友聊天、吃東西互動，截至昨日頻道的觀看次數總共約238萬次、約有35萬日幣（約10萬台幣）的收益，在疑似因為直播噎死的消息傳開後，大量網友湧入她的頻道觀看她過去的影片，並在下方留言「祝她好運」、「拜託她一定要沒事」，希望Sola可以平安。

昨日的影片中，在Sola直播到1小時28分時，她拿出紫米饅頭說：「我要立刻吃掉它」，然後將整顆大饅頭塞進嘴裡，一開始Sola努力咀嚼、想要慢慢將饅頭吞下，但不到一分鐘Sola的身體開始痙攣，並轉身趴在地上乾嘔，似乎想把嘴裡的東西吐出來，最後卻失去意識往後倒在坐墊上，嘴邊還流下白色泡沫。等到救難隊員趕到Sola的住家時，已超過20分鐘，許多網友認為早就超過救援時機，表示「如果這個視頻不是假的，可能Sola的生命就不保了，我不知道真相，但我祈禱她至今還是安全的。」

網友錄下Sola的直播過程。圖擷自網路
網友錄下Sola的直播過程。圖擷自網路
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直播主YouTuber
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