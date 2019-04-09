「胖死了！」市長當眾羞辱小學女 引公憤兒福提告

2019-04-09 19:45 聯合新聞網 綜合報導



墨西哥市長日前當眾羞辱一名身形圓潤的小學女童「過胖」，引起當地兒福機構批評。圖擷自《每日郵報》 分享 facebook

現代飲食越做越精緻，不少兒童都面臨體重過重的健康問題，不過當眾直呼國小女童「過胖」，是否太超過了呢？墨西哥一位市長日前探視一所小學時，當場點名一位女童，不斷逼問她的飲食習慣，甚至公然羞辱她的身形「太胖了，真是可怕！」上述言論曝光後，立刻遭到墨西哥兒福機構大肆抨擊，揚言要對他提告。

據《每日郵報》報導，這起事件發生在本月1日，墨西哥錫納羅亞州（Sinaloa）阿奧梅市（Ahome）市長查普曼（Manuel Guillermo “Billy” Chapman）走訪太平洋沿岸的一所小學，期間他和師生們在戶外閒聊時，查普曼問起了一位名叫南西的女孩「喜歡什麼食物」。當下南西害羞的小聲說出「雞蛋」，而查普曼接著問她「平常吃很多雞蛋嗎？還喜歡什麼食物？」南西又再回了「雞肉」。

第三次查普曼先發制人，詢問南西是否喜歡吃糖果，而她僅是點頭表示贊同。接著，查普曼不等女童回應「是否吃很多糖果甜食」，直接轉向一旁老師，直呼「這個女孩太胖了，好可怕。你知道是什麼原因嗎？」身為一名教育人員，老師不但沒有終止話題，反倒指責「南西是家中獨生女，家長過度寵愛，只要她開口想吃，隨時都會滿足她。」

事後，查普曼當眾羞辱南西的行為被快速傳開，並遭受人們猛烈撻伐，也引起墨西哥「青少年及兒童權益保護機構」（Comprehensive Protection of the Rights of Children and Adolescents）的關注。該機構表示將調查此事，目前還在商議是否對查普曼提告。對此，查普曼充滿懊悔，向南西、她的同學師長及家人誠摯道歉，解釋自己無意傷害這個女孩，當日談話只是希望點出墨西哥人普遍超重的問題。