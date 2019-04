「胖死了!」市長當眾羞辱小學女 引公憤兒福提告

2019-04-09 19:45 聯合新聞網 綜合報導



墨西哥市長日前當眾羞辱一名身形圓潤的小學女童「過胖」,引起當地兒福機構批評。圖擷自《每日郵報》 分享 facebook

現代飲食越做越精緻,不少兒童都面臨體重過重的健康問題,不過當眾直呼國小女童「過胖」,是否太超過了呢?墨西哥一位市長日前探視一所小學時,當場點名一位女童,不斷逼問她的飲食習慣,甚至公然羞辱她的身形「太胖了,真是可怕!」上述言論曝光後,立刻遭到墨西哥兒福機構大肆抨擊,揚言要對他提告。

據《每日郵報》報導,這起事件發生在本月1日,墨西哥錫納羅亞州(Sinaloa)阿奧梅市(Ahome)市長查普曼(Manuel Guillermo “Billy” Chapman)走訪太平洋沿岸的一所小學,期間他和師生們在戶外閒聊時,查普曼問起了一位名叫南西的女孩「喜歡什麼食物」。當下南西害羞的小聲說出「雞蛋」,而查普曼接著問她「平常吃很多雞蛋嗎?還喜歡什麼食物?」南西又再回了「雞肉」。

第三次查普曼先發制人,詢問南西是否喜歡吃糖果,而她僅是點頭表示贊同。接著,查普曼不等女童回應「是否吃很多糖果甜食」,直接轉向一旁老師,直呼「這個女孩太胖了,好可怕。你知道是什麼原因嗎?」身為一名教育人員,老師不但沒有終止話題,反倒指責「南西是家中獨生女,家長過度寵愛,只要她開口想吃,隨時都會滿足她。」

事後,查普曼當眾羞辱南西的行為被快速傳開,並遭受人們猛烈撻伐,也引起墨西哥「青少年及兒童權益保護機構」(Comprehensive Protection of the Rights of Children and Adolescents)的關注。該機構表示將調查此事,目前還在商議是否對查普曼提告。對此,查普曼充滿懊悔,向南西、她的同學師長及家人誠摯道歉,解釋自己無意傷害這個女孩,當日談話只是希望點出墨西哥人普遍超重的問題。