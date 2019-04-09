伴娘懷孕卻被準新娘勸墮胎 她稱：這樣禮服很難選

2019-04-09 18:03 聯合新聞網 綜合報導



新娘竟以「懷孕很難找禮服」為由，建議伴娘將孩子墮掉。示意圖／ingimage 分享 facebook

這樣的新娘會不會太自私？國外一名女網友表示，朋友預計在今年六月結婚，而她則擔任伴娘的角色。去年，她突然發現自己懷有身孕，當時她興沖沖的與新娘分享這個好消息，不料新娘不但沒有祝福她，甚至還以「懷孕禮服會很難選」為由，建議她直接墮胎。

根據《每日郵報》報導，這名伴娘曾被醫生診斷為難以懷孕的體質，原本就對懷孕抱持消極態度的她，去年卻突然發現自己懷上了孩子，意想不到的奇蹟也讓她非常欣喜，隨即將這個好消息分享給準新娘凱特（Kate），原以為會得到好友的祝福，不料凱特卻面有難色。

由於凱特的婚禮將於今年六月舉辦，而伴娘則預計在同年四月生產，因擔心「懷孕會找不到適合的伴娘服」，凱特竟向她表示「找不到適合的禮服，我壓力會很大，妳不覺得墮胎可能會更好嗎？」，自私地建議伴娘墮胎，讓伴娘相當傻眼。

當時伴娘反問，「妳真的建議我去墮胎，好讓妳的婚禮順利進行嗎？」，沒想到凱特不但沒有悔意，更拉著自己的媽媽來勸說墮胎。所幸新娘的媽媽還有倫理道德，不僅沒有阻止伴娘生下孩子，還大方表示祝福，支持她將孩子生下來。

網友得知消息後，也感到相當不可思議，紛紛留言抨擊這名自私的新娘，「不敢相信竟然有這種人」、「她竟然找人一起勸妳墮胎？」、「超級自私，根本沒有考慮到妳的感受」，也有網友同情這名伴娘，「希望妳現在能有其他更好的朋友」。