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女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊卻澆她一桶冷水

女嬰下體接連抽出濕巾 竟是護士忘記取出

2019-04-09 14:35聯合新聞網 綜合報導

女嬰的母親接連從女嬰下體抽出濕巾，三個月多來就抽出了三張。非新聞當事人。示意圖／...
女嬰的母親接連從女嬰下體抽出濕巾，三個月多來就抽出了三張。非新聞當事人。示意圖／聯合報系資料照片
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醫療疏失害慘女嬰和她的家人！一名俄羅斯媽媽發現兩個月大的女嬰不僅下體散發異味，竟還從她的陰道處拉出一張濕巾，而且三個多月來就拉出了三張濕巾。詭異的狀況，也讓女嬰的父母差點吃上虐童的官司，所幸最後找出事發原因，原來一切都是護士搞的鬼！

根據《鏡報》報導，女嬰的母親塔蒂亞娜（Tatiana Sibasova）在女嬰兩個月大時，便發現異狀，女嬰在小便時顯得非常痛苦，下體更發出陣陣惡臭。就診後發現，女嬰的陰道發炎，甚至從女嬰的陰道處抽出了一張濕巾。

一個月過後，塔蒂亞娜又從女嬰身上抽出一張濕巾，不過多久又再發現第三張，三個月多下來，就從女嬰身上抽出了三張濕巾。醫生檢查後發現，這些濕巾早就在女嬰體內長達三個月的時間，隨即依程序通報警方。

起初，警方懷疑女嬰的家屬涉嫌虐待兒童，而對其提出訴訟。然而調查後卻發現，女嬰體內的濕巾並非一般的濕巾，而是醫院使用的醫療濕巾，根據關鍵的線索，才終於逮到當初負責照料新生女嬰的護士切爾卡索娃（Lyudmila Cherkasova）。

切爾卡索娃遭逮後坦承犯案，她表示當初為了幫女嬰的陰道止血，才會將濕巾塞入，不料卻忘記取出，又因害怕失業，才會遲遲未將事實說出口。隨後，切爾卡索娃也依「醫療疏失罪」的罪名，被判監禁四個月。而醫生也指出，剛出生的女嬰本來就容易出現陰道出血的狀況，此屬正常現象，只需拿濕巾進行外部擦拭即可。

護士幫女嬰止血後，忘記將濕巾抽出，使女嬰陰部受到感染。圖片來源／鏡報
護士幫女嬰止血後，忘記將濕巾抽出，使女嬰陰部受到感染。圖片來源／鏡報
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醫療疏失
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