親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

她為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

2019-04-08 17:34聯合新聞網 綜合報導

日本幾位年輕女性參加聯誼時，因為怕胖而將天婦羅的麵衣去掉，卻意外惹怒店家。示意圖...
日本幾位年輕女性參加聯誼時，因為怕胖而將天婦羅的麵衣去掉，卻意外惹怒店家。示意圖／ingimage
分享

許多人因為怕胖，在吃炸物時會將外層的麵衣剝掉，以避免攝取過多油脂。然而，日本一群年輕女性在天婦羅店內參加聯誼時，為了減肥而將餐點的麵衣剝掉，卻被店家以「這是對我們的侮辱」為理由趕出去，讓一行人感到相當錯愕。

根據日本網站《Sirabee（しらべぇ）》的報導，一位網友在日本的《Yahoo奇摩知識+》中po文表示，日前他參與了一場辦在天婦羅店內的聯誼，當時，不少女性參加者因為怕胖，而將天婦羅外層的麵衣剝去，只吃包覆在裡頭的食物。

店家看見這群顧客的舉動之後，氣沖沖地上前下達逐客令，「雖然很失禮，但請你們馬上離開」，並說重話表明，「你們的行為對我們是一種侮辱，本店不希望你們用這種方式吃我們相當自豪的天婦羅」，要這群人馬上離開，連餐費都不打算收。

此意外插曲讓參與聯誼的人都覺得相當掃興，其中一名參加者因此上網詢問「這樣做（去掉天婦羅麵衣）有違禮儀嗎？店家的反應合理嗎？」沒想到，po文下方有許多網友留言表示支持店家的做法，「店家是對的，他們覺得自豪的料理被侮辱了」、「除去天婦羅的外衣，就像去壽司店把白飯和料分開吃一樣」、「因為對料理有所堅持，連錢都不收，我認為店家的行為相當有勇氣」。

減肥日本料理
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

她為懷孕忍痛挨針三年全失敗 老公才坦承：我已結紮

2019-04-08 17:08

在祖克伯家附近撿破爛 他靠矽谷富豪的垃圾維生

2019-04-08 15:56

不爽前夫再婚 她痛譙新正宮「母馬」恐被關2年

2019-04-08 15:41

用筷子吃漢堡？漢堡王新廣告挨批「種族歧視」

2019-04-08 10:12

日瘋傳看傲人上圍10分鐘會更健康 網路傳言「攏是假」

2019-04-07 20:53

影／與蜂同屋10年...吸塵器幫2萬隻蜜蜂搬家

2019-04-07 17:32

少女花1500萬円整形 因爸爸一句：你的樣子會為他人帶來不幸

2019-04-07 14:49

埃及新發現托勒密王朝古墓 內藏老鼠木乃伊

2019-04-06 21:40

身長4公尺 鯨魚祖先4足鯨化石祕魯出土

2019-04-06 21:03

影／史上最短牛仔褲熱銷 美主持人：女兒別想穿

2019-04-06 16:41

Airbnb訂房小心！全家遭偷拍上直播 慘變實境秀

2019-04-06 15:23

73歲踢職業足球賽 創金氏世界紀錄

2019-04-06 15:16

陸客在澳洲機場帶牛奶上機被拒 現場灌掉2.5升

2019-04-06 15:06
看更多

熱門文章

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

冤大頭接手？中國大媽瘋買東京房地產 震驚日本…

2019-04-08 10:00

日男子越年輕越草食 20世代約2成「被迫」發生性關係

2019-04-08 12:39

英國脫歐忘恩負義 德國由愛轉恨

2019-04-08 00:04

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-08 06:40

日本空屋要多繳5倍稅 別墅1日圓求售

2019-04-08 13:04

威廉王子揭007面紗 不帶槍、搭公車 還有海放龐德機密

2019-04-08 11:00

利比亞局勢惡化 美印軍人撤離

2019-04-07 19:57

在祖克伯家附近撿破爛 他靠矽谷富豪的垃圾維生

2019-04-08 15:56

美版卡神 讓銀行又愛又恨

2019-04-07 23:44

韓進集團老董趙亮鎬被踢出大韓航空董事會 在美病逝

2019-04-08 08:41

韓進集團董事長趙亮鎬辭世 享壽70歲

2019-04-08 08:36

日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

2019-04-08 17:34

梅、菫、櫻中選！這3色成為日本「令和」代表色

2019-04-08 00:14

她為懷孕忍痛挨針三年全失敗 老公才坦承：我已結紮

2019-04-08 17:08

機上乘客誤助強姦犯逃過遣返 受害人憤怒到崩潰

2019-04-08 14:32

日瘋傳看傲人上圍10分鐘會更健康 網路傳言「攏是假」

2019-04-07 20:53

川普推特發文：國土安全部長尼爾森將請辭

2019-04-08 06:46

日圓四大皆空 將續貶

2019-04-07 23:41

女兒鬧堅果門的韓進集團老董病逝 大韓航空股價大漲

2019-04-08 11:01

用筷子吃漢堡？漢堡王新廣告挨批「種族歧視」

2019-04-08 10:12

利比亞局勢惡化 美、印度撤軍

2019-04-08 00:00

驚！美佛州捕獲身懷73顆蛇蛋巨蟒 重64公斤破紀錄

2019-04-08 11:18

日宮古島駐屯地撤重裝備 產經：如同宣布我們兩手空空

2019-04-08 07:51

巴菲特為何屬意 找圈外人接富國銀CEO？

2019-04-08 08:15

英相承認 脫歐協議近期內很難過關

2019-04-07 21:46

全球經濟進入「同步成長減緩」階段

2019-04-07 22:06

影／生死一瞬間！遭鯊咬傷潛水客：活著是奇蹟

2019-04-08 12:49

油價創今年新高 三分鐘掌握引爆點利比亞發生什麼事

2019-04-08 11:26

「草食男」變多了！ 18-39歲日本人25%沒性經驗

2019-04-08 15:51

中國一帶一路高峰論壇 印度再度拒絕出席

2019-04-08 14:53

七大議題 陸官媒：中美談判接近尾聲

2019-04-08 00:00

金融業任職 要做好自保

2019-04-07 23:44

世界經濟論壇主席：俄國在中東的擴張 已是明顯的事實

2019-04-07 23:30

網紅遊世界 迷上台北夜市

2019-04-07 23:44

影／川普內閣又地震 國土安全部長被辭職

2019-04-08 12:36

台積電上周五ADR溢價拉大 今天可望啟動補漲行情

2019-04-08 06:56

川普將第3度缺席白宮記協晚宴 遭諷脊椎不夠粗

2019-04-07 20:57

抗藥性耳念珠菌蔓延 美近半病例90天內不治

2019-04-07 23:44

WTO新判例 川普不開心

2019-04-07 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top