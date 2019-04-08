日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

2019-04-08 17:34 聯合新聞網 綜合報導



日本幾位年輕女性參加聯誼時，因為怕胖而將天婦羅的麵衣去掉，卻意外惹怒店家。示意圖／ingimage 分享 facebook

許多人因為怕胖，在吃炸物時會將外層的麵衣剝掉，以避免攝取過多油脂。然而，日本一群年輕女性在天婦羅店內參加聯誼時，為了減肥而將餐點的麵衣剝掉，卻被店家以「這是對我們的侮辱」為理由趕出去，讓一行人感到相當錯愕。

根據日本網站《Sirabee（しらべぇ）》的報導，一位網友在日本的《Yahoo奇摩知識+》中po文表示，日前他參與了一場辦在天婦羅店內的聯誼，當時，不少女性參加者因為怕胖，而將天婦羅外層的麵衣剝去，只吃包覆在裡頭的食物。

店家看見這群顧客的舉動之後，氣沖沖地上前下達逐客令，「雖然很失禮，但請你們馬上離開」，並說重話表明，「你們的行為對我們是一種侮辱，本店不希望你們用這種方式吃我們相當自豪的天婦羅」，要這群人馬上離開，連餐費都不打算收。

此意外插曲讓參與聯誼的人都覺得相當掃興，其中一名參加者因此上網詢問「這樣做（去掉天婦羅麵衣）有違禮儀嗎？店家的反應合理嗎？」沒想到，po文下方有許多網友留言表示支持店家的做法，「店家是對的，他們覺得自豪的料理被侮辱了」、「除去天婦羅的外衣，就像去壽司店把白飯和料分開吃一樣」、「因為對料理有所堅持，連錢都不收，我認為店家的行為相當有勇氣」。