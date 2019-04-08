日本餐廳打造「水族館廁所」 讓你邊上廁所邊賞魚

2019-04-08 18:39 聯合新聞網 綜合報導



日本餐廳將水族館與廁所做結合，打造出獨一無二的「水族館廁所」。圖片來源／ 推特 分享 facebook

你可曾想過一邊上廁所，一邊觀賞魚群嗎？日本一間位於兵庫縣的餐廳，打造了獨一無二的「水族館廁所」，將廁所與水族館完美結合，讓顧客可以在上廁所的過程中，欣賞美麗的魚群與烏龜。充滿創意的設計，也讓日本網友驚嘆連連，稱讚它為「最具衝擊的廁所」。

一名日本網友在推特分享一段影片，並在貼文中寫道，「這是我人生中，看過最有衝擊性的廁所了」。從影片中可見，該間廁所彷彿一座小型水族館，不僅有烏龜，還有上百條魚兒在裡面優游，讓顧客可以一邊上廁所，一邊欣賞水族館內的美景。

影片一放上網路，隨即引發網友熱議，不少日本網友也找出該間「水族館廁所」的所在地，原來它就在日本兵庫縣的「Hippo Popapa（ヒポポパパ）」餐廳內。該餐廳的舊名為「Moomin Papa（ムーミンパパ）」，於十年前砸下重金，花了約3000萬日幣（約新台幣827萬元）打造「水族館廁所」，但該廁所僅限女性使用，男廁則沒有任何特殊設計。

創意的廁所設計也讓日本網友驚艷，紛紛留言讚嘆，「超美的我的天」、「超想去的，好像跑到海裡一樣」、「可以當做未來裝潢的參考呢」，但也有網友害怕的表示，「這魚的數量多的恐怖」、「如果玻璃裂開的話…」、「進去的時候如果突然地震，一定超級可怕」。