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她為懷孕忍痛挨針三年全失敗 老公才坦承：我已結紮

2019-04-08 17:08聯合新聞網 綜合報導

人妻為了懷孕，接受了三年多的療程，不料最後卻得知丈夫早已結紮。示意圖／ingim...
人妻為了懷孕，接受了三年多的療程，不料最後卻得知丈夫早已結紮。示意圖／ingimage
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國外一名人妻患有多囊性卵巢症候群（PCOS），但喜歡孩子的她，為了擁有自己的孩子，三年多來不斷接受打針及治療，驗孕了29次卻都沒有懷上，讓她相當難過。正當她開始考慮試管嬰兒之際，丈夫才道出驚人真相，原來他早在婚前就已經結紮了！

根據《每日郵報》報導，一名人妻在Reddit發文表示，因為自己罹患多囊性卵巢症候群，為了懷上孩子，她不斷接受痛苦又昂貴的侵入性治療，還打了數不清的針，但三年多來卻經歷了29次失敗，讓她身心備受煎熬。

正當她開始考慮試管嬰兒之際，丈夫才說出驚人事實，原來他早在結婚前就做了輸精管結紮手術，原來「無法懷孕」的問題根本不是出在她身上。丈夫更向她辯稱，自己是因為太過愛她，怕她知道真相後會選擇離開，才一直沒將事實說出口。

人妻知道真相後相當崩潰，她在文中提到，雖然醫生曾建議他們進行精液分析，但丈夫一直以來都拒絕，而她也接受丈夫的決定，始終認為是自己罹患的疾病，才會導致不孕。儘管丈夫拿「愛」當作理由，但人妻卻無法接受，她崩潰的表示，「他眼睜睜看著我忍受29次的懷孕測試，卻從來沒想過要告訴我真相」。

再多的解釋，都無法彌補人妻身心的傷痕，最後她給了丈夫兩個選擇，一是讓她使用捐贈的精子懷孕，二是兩人離婚，下出最後通牒，讓丈夫好好思考兩人未來的關係。

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