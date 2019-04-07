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日瘋傳看傲人上圍10分鐘會更健康 網路傳言「攏是假」

2019-04-07 20:53香港01 記者夏洛特／報導

網上已經流傳「看大罩杯胸部會令人更健康」一段時間，但是雜誌根本沒有相關研究結果，...
網上已經流傳「看大罩杯胸部會令人更健康」一段時間，但是雜誌根本沒有相關研究結果，換言之是假的。 聯合報系資料照
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日本Twitter近日有一個Hashtag標籤突然爆紅，聲稱有德國醫生及研究人員證實「#看着D cup以上大胸部10分鐘就會令人更健康」，研究更刊於《新英格蘭醫學雜誌》，並非「都市傳說」，吸引不少巨乳寫真女星及Cosplayer紛紛貼出自己的美胸照，稱要讓大家變得更健康。

但原來大約20年前，網上已經流傳有關說法及研究，但是雜誌根本沒有相關研究結果，換言之，「看大罩杯胸部會令人更健康」是假的，即使如此，已經大飽眼福的網民力撐該標籤，稱：「看了感到開心自然就健康啊！」

「#看着D cup以上大胸部10分鐘就會令人更健康」（#dカップ以上の大きなおっぱいを10分見つめると健康になれる）這個標籤近日於日本Twitter成為熱門搜尋，不少巨乳寫真女星如天木純、長澤茉里奈、鈴木富美奈等，以及Cosplayer們都未有吝惜好身材，紛紛上載大量個人照片，勢要「讓大家健康起來」。

不過說法是真的？還是以訛傳訛？原來不少帖文及媒體都是引用一個由德國醫生Dr. Karen Weatherby及研究人員發表的結果，指比較200個男性的身體健康，其中100人每天都抽時間看着女性豐滿胸部，而另外100人則沒有看，結果有看的人血壓較低及較少心血管毛病，此結果更被刊於《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）中。

事實是《新英格蘭醫學雜誌》中從來沒有出現過一篇這樣的論文，亦從來沒有一篇論文是由「Dr. Karen Weatherby」撰寫，此項假資訊最初在2000年經電子郵件被瘋傳，直至2011年霍士新聞重新報道該項「研究」，數個月後又被其他小報報道，令話題一而再、再而三被流傳。

不過不少已經大飽眼福的網民力撐該標籤，認為「看了感到開心自然就健康」、「看到會令人心跳加速增強血液循環，好像不是沒有道理」。

延伸閱讀：

【豐胸秘技】日節目搵D級女星實測胸部按摩　真係搓得多就升Cup？

【超治癒河豚】脹卜卜「吐水豚」Twitter熱爆　喪吸網民改圖

文章授權轉載自《香港01》

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